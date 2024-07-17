Τα φραγκόσυκα είναι το φρούτο του καλοκαιριού και αυτά είναι τα οφέλη του

Tο φραγκόσυκο, γνωστό και ως Οπουντία, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή κακτοειδή φρούτα που θα βρεις στις αγορές αυτή την εποχή. Το καλοκαίρι είναι η ιδανική περίοδος για να τα ανακαλύψεις και να τα προσθέσεις στη διατροφή σου.

Το φραγκόσυκο είναι ένα φρούτο με σαρκώδη υφή και πολλούς σπόρους. Το χρώμα του ποικίλλει ανάλογα με την ωρίμανσή του, από πράσινο και κίτρινο μέχρι πορτοκαλί και κοκκινωπό. Αν και τα πιο ώριμα φρούτα είναι κόκκινα, πολλοί προτιμούν τα πράσινα ή κίτρινα, καθώς είναι πιο τραγανά.

Συγκομιδή και καθαρισμός

Η συγκομιδή του φραγκόσυκου είναι μια πρόκληση λόγω των αγκαθιών που καλύπτουν το φρούτο και τα φύλλα του κάκτου. Αυτός είναι ο λόγος που, παρόλο που είναι διαδεδομένα σε όλη την Ελλάδα το καλοκαίρι, μπορεί να τα βρεις λίγο πιο ακριβά.

Για να καθαρίσεις το φραγκόσυκο, χρειάζεται προσοχή. Ξεκίνα ξεπλένοντάς τα καλά για να απομακρυνθούν τα περισσότερα αγκάθια και στη συνέχεια χρησιμοποίησε γάντια καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Οφέλη για την υγεία

Το φραγκόσυκο είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και έχει πολλαπλά οφέλη για την υγεία:

Κάλιο: Βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, στη λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος.

Φυτικές Ίνες: Βελτιώνουν τη λειτουργία του εντερικού και πεπτικού συστήματος, συμβάλλουν στην απώλεια βάρους και μειώνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Ασβέστιο και άλλα μέταλλα: Προλαμβάνουν την οστεοπόρωση.

Αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες: Ενισχύουν τη συνολική υγεία του οργανισμού.

Βιταμίνη C: Προστατεύει από καρκίνο και καρδιοπάθειες.

Βιταμίνη Α: Υποστηρίζει την υγεία των ματιών και της επιδερμίδας και βελτιώνει τη λειτουργία του πεπτικού και ουροποιητικού συστήματος.

Μαγνήσιο: Βελτιώνει τη διάθεση, την υγεία των οστών και αντιμετωπίζει ημικρανίες και υπέρταση.

Φλαβονοειδή: Δρουν κατά του καρκίνου και των καρδιακών παθήσεων.

Απώλεια βάρους: Μια μερίδα (150γρ) περιέχει μόλις 61 θερμίδες.

Με όλα αυτά τα οφέλη, μήπως ήρθε η ώρα να προσθέσετε το φραγκόσυκο στη διατροφή σας; Δοκιμάστε το και απολαύστε τα πλούσια θρεπτικά συστατικά του και την ευχάριστη γεύση του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.