Την έντονη παρακολούθηση του ιού Oropouche από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC), για την πιθανή μεταφορά κρουσμάτων στην Ευρώπη, από τουρίστες που ταξίδεψαν στην Κούβα και τσιμπήθηκαν από έντομα που μετέφεραν τον ιό, προκάλεσαν κρούσματα που εντοπίστηκαν σε Ιταλία και Ισπανία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ECDC στο εβδομαδιαίο δελτίο τύπου του, η Ιταλία έχει αναφέρει τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού σε ταξιδιώτες που επέστρεφαν από Κούβα. Το πρώτο κρούσμα καταγράφηκε στην Ιταλία τον Ιούνιο σε ταξιδιώτη που επέστρεψε από την Κούβα. Μάλιστα ο άνδρας χρειάστηκε να εισαχθεί τελικά στο νοσοκομείο για τετραήμερη νοσηλεία.

Τρία κρούσματα εντοπίστηκαν και στην Ισπανία τον Ιούλιο και παρουσίασαν όλοι τα ίδια συμπτώματα.

Ωστόσο, το ECDC επισημαίνει ότι ο κίνδυνος μόλυνσης για τους πολίτες της ΕΕ/ΕΟΧ που ταξιδεύουν στην Κούβα ή την Αμερική είναι χαμηλός, υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών δημόσιας υγείας για τη χρήση ατομικών προστατευτικών μέτρων κατά των τσιμπημάτων σκνίπας και κουνουπιών.

Επίσης, η πιθανότητα δευτερογενούς μετάδοσης του ιού Oropouche στην Ευρώπη θεωρείται πολύ χαμηλή επισημαίνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο λόγω της απουσίας γνωστών ικανών φορέων που εντοπίζονται συνήθως στην Αμερική.

Τι είναι ο ιός Oropouche

Η νόσος του ιού Oropouche είναι μια ζωονοσογόνος νόσος που προκαλείται από τον ιό Oropouche (OROV) (ορθοβουνιακός ιός oropoucheense). Έχουν αναφερθεί κρούσματα της νόσου του ιού Oropouche σε ανθρώπους σε πολλές χώρες της Νότιας Αμερικής (π.χ. Βραζιλία, Περού, Αργεντινή, Βολιβία, Κολομβία) και την Καραϊβική (π.χ. Παναμάς, Τρινιδάδ και Τομπάγκο).

Στους ανθρώπους, η νόσος του ιού Oropouche μπορεί να εκδηλωθεί ως οξεία εμπύρετη ασθένεια (με πονοκέφαλος, ναυτία, έμετος, πόνοι στους μύες και στις αρθρώσεις), περιστασιακά με πιο σοβαρά συμπτώματα (π.χ αιμορραγίες και μηνιγγίτιδα).

