ΗΠΑ: Τα συμπληρώματα για την υγεία του εγκεφάλου γνωρίζουν τεράστια άνθηση

Τα συμπληρώματα για την υγεία του εγκεφάλου γνωρίζουν τεράστια άνθηση στις ΗΠΑ. Πολύχρωμα μπουκάλια με ονόματα όπως “Brain Boost” και “Brain Drive” υπόσχονται καλύτερη μνήμη, συγκέντρωση και πνευματική απόδοση. Οι Αμερικανοί, τα τελευταία χρόνια, ξοδεύουν δισεκατομμύρια σε χάπια, σκόνες και gummies, στο πλαίσιο μιας κουλτούρας «βελτιστοποίησης» του σώματος και του νου.

Ένας ψυχίατρος και ειδικός στη μακροζωία Γκάρι Σμολ (Gary Small) λέει πως η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση: υπάρχει επιστήμη, αλλά και έντονο marketing. Περίπου 1/5 ανθρώπους άνω των 50 λαμβάνει συμπληρώματα για μνήμη ή προσοχή, ενώ η παγκόσμια αγορά συμπληρωμάτων αναμένεται να ξεπεράσει τα 860 δισ. δολάρια έως το 2033.

Σε αντίθεση με τα φάρμακα, τα συμπληρώματα δεν απαιτούν μεγάλες κλινικές δοκιμές πριν κυκλοφορήσουν. Η εποπτεία του FDA είναι περιορισμένη και συχνά οι εταιρείες προβάλλουν εργαστηριακά ή θεωρητικά ευρήματα σαν αποδεδειγμένα οφέλη για υγιείς ανθρώπους. Ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Pieter Cohen, υποστηρίζει ότι ο όρος «υγεία εγκεφάλου» είναι τόσο αόριστος, ώστε οι εταιρείες μπορούν να υπόσχονται σχεδόν τα πάντα χωρίς ουσιαστικό έλεγχο.

Παρότι ορισμένες εταιρείες δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν κλινικά τεκμηριωμένα συστατικά και αυστηρούς ελέγχους ποιότητας, τα επιστημονικά αποτελέσματα παραμένουν μέτρια και ασυνεπή. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ειδικοί πιστεύουν ότι σημαντικό ρόλο παίζει το placebo - η προσδοκία βελτίωσης και όχι απαραίτητα το ίδιο το προϊόν.

Οι πιο αξιόπιστοι τρόποι προστασίας του εγκεφάλου εξακολουθούν να είναι απλοί: άσκηση, ποιοτικός ύπνος και κοινωνική ζωή.

Τι παίρνει ο Gary Small

Κουρκουμίνη: Ενδιαφέρθηκε λόγω ερευνών που συνέδεσαν τον κουρκουμά με χαμηλότερα ποσοστά Αλτσχάιμερ. Μικρή μελέτη έδειξε πιθανή βελτίωση μνήμης και προσοχής. Τα στοιχεία θεωρούνται ενθαρρυντικά αλλά όχι οριστικά.

CoQ10: Το λαμβάνει κυρίως επειδή παίρνει στατίνη. Πιθανόν μειώνει μυϊκούς πόνους και κόπωση.

Πολυβιταμίνη: Μελέτη του Harvard έδειξε μικρή αλλά μετρήσιμη βελτίωση μνήμης σε άτομα άνω των 60.

Τι αποφεύγει ή θεωρεί αβέβαιο

Βιταμίνη D: Χρήσιμη μόνο αν υπάρχει έλλειψη.

Β12: Βοηθά όταν τα επίπεδα είναι χαμηλά, όχι όμως απαραίτητα σε υγιείς ανθρώπους.

Ωμέγα-3: Τα οφέλη των συμπληρωμάτων είναι μικρά και ασταθή. Θεωρεί καλύτερη επιλογή την κατανάλωση ψαριών.

Κρεατίνη: Ίσως ωφελεί ηλικιωμένους και αθλητές, αλλά δεν τη χρησιμοποιεί ο ίδιος.

Φωσφατιδυλοσερίνη και νικοτιναμίδη ριβοσίδη: Υπάρχουν πρώιμα θετικά δεδομένα, αλλά όχι αρκετές αποδείξεις.



Οι ειδικοί προτείνουν:

να ενημερώνετε τον γιατρό για όλα τα συμπληρώματα που παίρνετε,

να ελέγχετε την αξιοπιστία της εταιρείας,

και να αντιμετωπίζετε με σκεπτικισμό τις διαφημιστικές υποσχέσεις.

Όπως λέει ο Small, στα social media «κερδίζει συνήθως η πιο δυνατή φωνή, όχι απαραίτητα η καλύτερη επιστήμη».



