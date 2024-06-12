ΠΟΥ: Καπνός, υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, ορυκτά καύσιμα και αλκοόλ ευθύνονται για 2,7 εκατ. θανάτους στην Ευρώπη

Ο καπνός, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τα ορυκτά καύσιμα και το αλκοόλ, ευθύνονται για 2,7 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο στην Ευρώπη, προειδοποιεί σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), καλώντας να υπάρξουν αυστηρότερες ρυθμίσεις από τις αρχές.

Αυτές οι τέσσερις βιομηχανίες «σκοτώνουν καθημερινά τουλάχιστον 7.000 ανθρώπους» στην περιφέρεια αυτή του ΠΟΥ, η οποία συμπεριλαμβάνει 53 χώρες και εκτείνεται ως την κεντρική Ασία, σύμφωνα με τον περιφερειακό διευθυντή Χανς Κλούγκε.

«Οι τακτικές της βιομηχανίας περιλαμβάνουν την εκμετάλλευση ευάλωτων ανθρώπων με στοχευμένες διαφημιστικές εκστρατείες, την εξαπάτηση των καταναλωτών και ψευδείς διαβεβαιώσεις για τα οφέλη των προϊόντων τους και τον σεβασμό τους στο περιβάλλον», υπογραμμίζει.

Οι τακτικές αυτές υπονομεύουν τον αγώνα εναντίον μη μεταδοτικών ασθενειών, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, που ευθύνονται για τέσσερις στους δέκα θανάτους στην Ευρώπη.

Για τον ΠΟΥ, προωθώντας τα προϊόντα τους, οι κολοσσοί του καπνού, των τροφίμων, των ορυκτών καυσίμων και του αλκοόλ παρεμβαίνουν στις προσπάθειες πρόληψης και ελέγχου ασθενειών όπως οι καρκίνοι, ή ο διαβήτης.

Οι πρακτικές των μεγάλων ομίλων τροφίμων τροφοδοτούν τις ανισότητες και επίσης αυξάνουν τα κρούσματα καρκίνου, καρδιαγγειακών και αναπνευστικών χρόνιων παθήσεων, καθώς και διαβήτη.

Αποτελούν «μείζον εμπόδιο για τις πολιτικές πρόληψης», τονίζει ο ΠΟΥ, καθώς «μεγιστοποιούν τα κέρδη και θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία».

Υπέρβαρο ή παχύσαρκο είναι σχεδόν το 60% των ενηλίκων και σχεδόν το ένα στα τρία παιδιά στη Γηραιά Ήπειρο.

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα (ανάγονται στο 2017) υποδεικνύουν εξάλλου ότι ο ένας θάνατος στους πέντε που αποδίδεται σε καρδιαγγειακές ασθένειες και καρκίνους στην Ευρώπη οφείλεται στην ανθυγιεινή διατροφή.

Για την προστασία των πολιτών, ο ΠΟΥ συνιστά την εφαρμογή πιο αυστηρών κανονισμών ως την εμπορική διάθεση προϊόντων βλαπτικών για την υγεία, τις μονοπωλιακές πρακτικές, τη φορολογία των πολυεθνικών εταιρειών και την εκμετάλλευση ευάλωτων πληθυσμών σε περιόδους κρίσης.

«Τα ανθρώπινα όντα πρέπει να τίθενται πάνω από το κέρδος πάντα», επέμεινε ο κ. Κλούγκε.

Σε παγκόσμια κλίμακα, τα προϊόντα καπνού, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τα ορυκτά καύσιμα και τα αλκοολούχα ποτά, ενοχοποιούνται για περίπου 19 εκατομμύρια θανάτους σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

