Σπίλοι: Πότε να μας ανησυχήσει μια ελιά στο δέρμα;

Ενώ οι περισσότεροι σπίλοι είναι καλοήθεις, είναι σημαντικό να είμαστε σε εγρήγορση και να αναγνωρίζουμε πότε οι αλλαγές σε μια ελιά μπορεί να απαιτούν ιατρική φροντίδα.

Τι είναι ο σπίλος;

«Οι σπίλοι σχηματίζονται όταν τα κύτταρα που παράγουν χρωστική ουσία (μελανοκύτταρα) αναπτύσσονται σε ομάδες. Μπορεί να είναι επίπεδες ή να προεξέχουν και ποικίλουν σε μέγεθος, σχήμα και χρώμα. Οι περισσότερες ελιές είναι καλοήθεις και δεν προκαλούν βλάβη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές, καθώς οι σπίλοι μπορεί μερικές φορές να εξελιχθούν σε μελάνωμα, μια μορφή καρκίνου του δέρματος», επισημαίνει ο κ. Κωνσταντίνος Μηλεούνης Διευθυντής Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος στο Metropolitan Hospital.

Πότε πρέπει να ανησυχήσετε για μια ελιά;

Είναι ζωτικής σημασίας να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές στους σπίλους. Τι πρέπει να προσέχετε:

• Ασυμμετρία: Εάν το ένα μισό της ελιάς δεν ταιριάζει με το άλλο μισό σε σχήμα ή μέγεθος

• Όριο: Οι καλοήθεις ελιές έχουν συνήθως ομαλά, ομοιόμορφα όρια. Ελιές με ακανόνιστες, κυματοειδείς ή οδοντωτές άκρες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανησυχία

• Χρώμα: Ένας σπίλος που έχει πολλαπλά χρώματα ή αλλάζει χρώμα με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να υποδεικνύει πρόβλημα. Οι υγιείς κρεατοελιές έχουν συνήθως ένα μόνο χρώμα, όπως καφέ ή μαύρο

• Διάμετρος: Ελιές μεγαλύτερες από 6 χιλιοστά (περίπου το μέγεθος μιας γόμας μολυβιού) θα πρέπει να εξετάζονται από γιατρό, ειδικά αν αυξάνονται σε μέγεθος

• Εξέλιξη: Οποιεσδήποτε αλλαγές σε μια ελιά με την πάροδο του χρόνου, όπως ανάπτυξη, αλλαγή σχήματος, αιμορραγία ή πόνος, θα πρέπει να αξιολογούνται από δερματολόγο.

Άλλα προειδοποιητικά σημάδια που πρέπει να προσέξετε

• Αιμορραγία ή διαρροή: Ελιές που αρχίζουν να αιμορραγούν χρειάζονται ιατρικό έλεγχο

• Κνησμός ή πόνος: Εάν μια ελιά γίνεται επώδυνη, ευαίσθητη ή αρχίζει να έχει φαγούρα, μπορεί να σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά

• Νέες ελιές: Ενώ νέες ελιές μπορεί να εμφανιστούν στην παιδική ηλικία, στην εφηβεία ή στην πρώιμη ενήλικη ζωή, κάθε νέα ελιά που εμφανίζεται μετά την ηλικία των 45-50 ετών θα πρέπει να αξιολογείται, ειδικά αν διαφέρει από τις άλλες ελιές σας.

Πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση

«Η έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του δέρματος, ιδίως του μελανώματος, είναι το κλειδί για την επιτυχή θεραπεία. Η τακτική εξέταση του δέρματός σας για τυχόν νέες ή μεταβαλλόμενες ελιές, ιδίως σε περιοχές που συχνά παραβλέπονται (όπως η πλάτη, το τριχωτό της κεφαλής ή τα πέλματα των ποδιών σας), είναι ένας προληπτικός τρόπος παρακολούθησης της υγείας του δέρματός», τονίζει.

Προστασία από τον ήλιο: Η πρόληψη της ηλιακής βλάβης με τη χρήση αντηλιακού και τη χρήση προστατευτικού ρουχισμού, μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης μελανώματος.

Τακτικοί έλεγχοι του δέρματος: Ο τακτικός αυτοέλεγχος και η κλινική εκτίμηση από τους ειδικούς είναι απαραίτητα στοιχεία, ειδικά εάν έχετε οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του δέρματος ή έχετε πολλούς σπίλους.

Συμπέρασμα

«Ενώ οι περισσότερες ελιές είναι ακίνδυνες, είναι πάντα καλύτερο να είστε ασφαλείς και να ζητάτε επαγγελματική συμβουλή εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε αλλαγή. Η τακτική παρακολούθηση και η έγκαιρη παρέμβαση μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχή αντιμετώπιση του καρκίνου του δέρματος», καταλήγει ο κ. Μηλεούνης.

Πηγή: skai.gr

