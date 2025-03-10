Χρήσιμες πληροφορίες για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα μέσα από 15 ερωταπαντήσεις, παρουσιάζει ο ΕΟΔΥ, στο ενημερωτικό δελτίο του για τον Φεβρουάριο.

1. Κάθε σεξουαλικά ενεργό άτομο μπορεί να κολλήσει κάποιο Σεξουαλικά Μεταδιδόμενο Νόσημα (Ν)

ΑΛΗΘΕΙΑ :Τα Ν δεν προσβάλλουν αποκλειστικά συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες.

2. Μπορώ να κολλήσω Ν ακόμα και με μια σεξουαλική επαφή

ΑΛΗΘΕΙΑ: Ακόμα και μια επαφή είναι αρκετή για να κολλήσω αν ο σύντροφός μου πάσχει από κάποιο Ν

3. Όσο πιο πολλούς συντρόφους έχω τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να κολλήσω

ΑΛΗΘΕΙΑ: Πολλαπλοί σύντροφοι (ταυτόχρονα ή διαδοχικά) αυξάνουν τον κίνδυνο να κολλήσω Ν ιδιαίτερα αν δεν λαμβάνω μέτρα προφύλαξης

4. Είμαι σε μονογαμική σχέση, άρα δεν κινδυνεύω να κολλήσω κάποιο Ν

ΜΥΘΟΣ: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συζητάς ανοικτά με το σύντροφό σου για το σεξουαλικό σας ιστορικό και κάθε φορά που αλλάζεις σύντροφο είναι αναγκαίο να ελέγχεσαι. Μπορεί να κόλλησες στο παρελθόν αλλά να μην έχεις συμπτώματα για μεγάλο χρονικό διάστημα

5. Αφού δεν έχω συμπτώματα, δεν είναι απαραίτητο να ελεγχθώ

ΜΥΘΟΣ: Συχνά τα Ν δεν εμφανίζουν συμπτώματα, συνεπώς δεν μπορείς να είσαι ασφαλής ότι δεν έχεις μολυνθεί αν δεν ελεγχθείς

6. Αν νοσήσω από κάποιο Ν η σεξουαλική μου ζωή έχει τελειώσει

ΜΥΘΟΣ: Υπάρχουν Ν που είναι ιάσιμα με την κατάλληλη θεραπεία ή η μετάδοσή τους προλαμβάνεται με τον εμβολιασμό. 'Αλλα Ν δεν θεραπεύονται πλήρως αλλά με την σωστή αγωγή μειώνεται η ένταση και η συχνότητα των συμπτωμάτων και προλαμβάνεται η μετάδοσή τους

7. Μπορώ να κολλήσω Ν μέσω απλού φιλιού

ΑΛΗΘΕΙΑ: Το φιλί αποτελεί πολύ χαμηλού κινδύνου τρόπο μετάδοσης συγκριτικά με την κολπική, πρωκτική ή στοματική επαφή, αλλά όχι απίθανο

8. Μπορώ να κολλήσω Ν κατά τη στοματική επαφή

ΑΛΗΘΕΙΑ: Πολλά Ν μεταδίδονται μέσω στενής βλεννογονικής επαφής, εκκρίσεων ή/και σάλιου (π.χ HSV1 και 2, HPV, mpox, σύφιλη, κ.α)

9. Το διπλό προφυλακτικό προστατεύει περισσότερο

ΜΥΘΟΣ: Η τριβή μεταξύ των δυο προφυλακτικών αυξάνει την πιθανότητα καταστροφής τους και συνεπώς τον κίνδυνο μετάδοσης Ν

10. Αν χρησιμοποιώ προφυλακτικό σε κάθε σεξουαλική επαφή προστατεύομαι 100%

ΜΥΘΟΣ: Συνεπής και ορθή χρήση προφυλακτικού προλαμβάνει τη μετάδοση HIV, χλαμυδιακών λοιμώξεων, γονόρροιας και λοιμώξεων από τριχομονάδες, αλλά δεν προστατεύει 100%. Υπάρχουν Ν όπως η λοίμωξη από HPV ή έρπητα (HSV-1 και 2), η σύφιλη, η mpox, η φθειρίαση, κ.α που μεταδίδονται μέσω στενής δερματικής επαφής ακόμα και κατά τη χρήση του

11. Τα αντισυλληπτικά με προστατεύουν από τα Ν

ΜΥΘΟΣ: Τα αντισυλληπτικά με προστατεύουν μόνο από ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη

12. Τα Ν επηρεάζουν τη γονιμότητα

ΑΛΗΘΕΙΑ: Κάποια Ν όπως η γονόρροια και οι χλαμυδιακές λοιμώξεις, χωρίς την κατάλληλη θεραπεία επηρεάζουν τη γονιμότητα και στα δύο φύλα

13. Μπορώ να κολλήσω Ν από τη χρήση κοινής τουαλέτας

ΜΥΘΟΣ: Σε μια τουαλέτα μπορεί να υπάρχουν πολλά βακτήρια και ιοί αλλά η πιθανότητα μετάδοσης Ν είναι πρακτικά μηδαμινή

14. Μπορώ να κολλήσω το ίδιο Ν πολλές φορές

ΑΛΗΘΕΙΑ: Ακόμα και μετά από την κατάλληλη θεραπεία ενός Ν, υπάρχει η πιθανότητα να κολλήσω ξανά, αν εκτεθώ πάλι

15. Δεν κινδυνεύω να κολλήσω Ν αν δεν έχω σεξουαλική επαφή

ΜΥΘΟΣ: Δεν κολλάω Ν μόνο κατά τη διεισδυτική σεξουαλική επαφή. Στενή δερματική επαφή και κοινή χρήση μολυσμένων αντικειμένων (αιχμηρά αντικείμενα, ερωτικά βοηθήματα, κ.α.) μπορεί να οδηγήσουν σε λοίμωξη από Ν

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.