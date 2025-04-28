Ραγδαία μείωση του καπνίσματος τσιγάρων στους νέους ενήλικες στις ΗΠΑ διαπίστωσαν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο και σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι η μείωση αυτή «αποτελεί σαφή απόδειξη ότι η επιδημία του καπνίσματος θα λάβει τέλος στη διάρκεια της ζωής μας». Αντίθετα, η πρόοδος στη διακοπή του καπνίσματος είναι πολύ πιο αργή στους ενήλικες άνω των 50 ετών.

Στη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο «JAMA Network Open», ερευνήθηκαν δεδομένα για 1,77 εκατομμύρια άτομα. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν μεγάλες διαφορές στα ποσοστά καπνίσματος μεταξύ των πολιτειών των ΗΠΑ τόσο τη δεκαετία του 1990 όσο και το 2022, όταν οι συντάκτες της μελέτης έλαβαν τις εκτιμήσεις για τον επιπολασμό του καπνίσματος.

Η πιο σημαντική μείωση του καπνίσματος συνέβη σε πολιτείες με ιστορικά υψηλά ποσοστά καπνίσματος. Επίσης, οι ερευνητές εντόπισαν ότι στις πολιτείες αυτές υπήρξε μεγαλύτερη μείωση στο κάπνισμα των νεαρών ενηλίκων σε σύγκριση με άλλες πολιτείες με χαμηλότερα ιστορικά ποσοστά καπνίσματος. Ωστόσο, το κέρδος αντισταθμίστηκε από μια πολύ πιο αργή μείωση μεταξύ των ενηλίκων 50 ετών και άνω και αυτό θα μπορούσε να παρατείνει την επιβάρυνση της δημόσιας υγείας από ασθένειες και θανάτους που σχετίζονται με το κάπνισμα.

Από τη δεκαετία του 1950, όταν οι ερευνητές συνέδεσαν για πρώτη φορά το κάπνισμα με τον καρκίνο του πνεύμονα, τα εθνικά ποσοστά καπνίσματος έχουν μειωθεί δραματικά. Το 1955, το 56,9% των ενηλίκων των ΗΠΑ κάπνιζε. Μέχρι την αλλαγή του αιώνα, το ποσοστό αυτό είχε μειωθεί περισσότερο από το μισό και μέχρι το 2022 είχε μειωθεί και πάλι κατά 50%. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, με τα ποσοστά καπνίσματος να προβλέπεται να μειωθούν και πάλι στο μισό μέχρι το 2035. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι πολιτείες που έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο στη μείωση του καπνίσματος έχουν επίσης δει τις μεγαλύτερες μειώσεις στη θνησιμότητα από καρκίνο του πνεύμονα-συνήθως με καθυστέρηση 16 ετών.

«Η ραγδαία μείωση του καπνίσματος μεταξύ των νέων ενηλίκων αποτελεί σαφή απόδειξη ότι η επιδημία του καπνίσματος θα λάβει τέλος στη διάρκεια της ζωής μας», σημειώνει ο Μάθιου Στόουν, πρώτος συγγραφέας της έρευνας και επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου. Ο ίδιος αναφέρει ότι «προβλέπουμε πως ο εθνικός επιπολασμός του καπνίσματος θα είναι κάτω από 5% έως το 2035». Ωστόσο, συνεχίζει, «η πολύ πιο αργή μείωση των καπνιστών ηλικίας άνω των 50 ετών, ιδίως στις πολιτείες με υψηλά ποσοστά καπνίσματος κατά το παρελθόν, θα σημαίνει ότι τα υψηλά ποσοστά καρκίνου του πνεύμονα, καρδιακών παθήσεων και χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας που προκαλούνται από το δια βίου κάπνισμα θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να μειωθούν».

Ο Τζον Πιρς, συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου, συμπληρώνει από την πλευρά του ότι «ενώ η συνεχιζόμενη μείωση στο κάπνισμα τσιγάρων είναι μια μεγάλη ιστορία επιτυχίας της δημόσιας υγείας, πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η καπνοβιομηχανία στρατολόγησε με επιτυχία μια νέα γενιά εφήβων στη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου και στον εθισμό στη νικοτίνη. Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να εκτιμηθεί ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος αυτής της στροφής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.