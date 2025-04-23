Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα σχέδιά της για τη σταδιακή κατάργηση των τεχνητών χρωστικών ουσιών από τα τρόφιμα, ένα μέτρο που σε γενικές γραμμές στηρίζουν οι επιστήμονες.

Η αμερικανική υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) «καταργεί ντε φάκτο στις ΗΠΑ όλες τις χρωστικές ουσίες τροφίμων που προέρχονται από το πετρέλαιο», δήλωσε ο νέος επικεφαλής της Μάρτι Μάκαρι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Συνολικά οκτώ τεχνητές χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα και προέρχονται από το πετρέλαιο, οι οποίες έχουν κατηγορηθεί ότι βλάπτουν την υγεία, θα απαγορευθούν σταδιακά ως το τέλος του 2026.

«Στη διάρκεια των 50 τελευταίων ετών τα παιδιά στις ΗΠΑ ζουν ολοένα και περισσότερο σε μια τοξική σούπα τεχνητών χημικών προϊόντων», δήλωσε ο Μάκαρι, επικαλούμενος έρευνες που συνδέουν τις τεχνητές χρωστικές ουσίες με τον διαβήτη, την υπερκινητικότητα ακόμη και την εμφάνιση καρκίνου.

Όπως εξήγησε στη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης Τύπου ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, οι προσπάθειες να αφαιρεθούν οι τεχνητές χρωστικές ουσίες από τα τρόφιμα είναι απαραίτητες για να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθήσεις στα παιδιά.

Ο Μάκαρι εξήγησε ότι η FDA θα ξεκινήσει με την ανάκληση της άδειας δύο τεχνητών χρωστικών ουσιών τους επόμενους μήνες και θα συνεργαστεί με τη βιομηχανία τροφίμων με στόχο την κατάργηση έξι ακόμη ως το τέλος του επόμενου έτους.

Ποιες ουσίες θα απαγορευτούν

Ήδη η προηγούμενη κυβέρνηση του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν είχε απαγορεύσει την τεχνητή χρωστική ουσία με την ονομασία “Red 3” στη βόρεια Αμερική και E127 στην Ευρώπη. Αυτή η ουσία είναι γνωστό εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια ότι προκαλεί καρκίνο στα ζώα.

Μεταξύ των τεχνητών χρωστικών ουσιών που επιθυμεί να καταργήσει η κυβέρνηση Τραμπ η “Red 40” (γνωστό με την ονομασία Ε129 στην Ευρώπη), η “Yellow 5” (E102) και η “Yellow 6” (E110) είναι αυτές που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τη βιομηχανία τροφίμων, εξήγησε στο AFP ο Πίτερ Λάρι πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών στο Center for Science in the Public Interest (CSPI).

Αυτές οι ουσίες βρίσκονται σε δημητριακά, σάλτσες, ποτά ή και καραμέλες, όμως «καμία από αυτές δεν έχει διατροφική αξία», τόνισε ο Λάρι. «Στην πραγματικότητα χρησιμεύουν απλώς για να παραπλανήσουν (σ.σ. τους καταναλωτές), να κάνουν τα τρόφιμα πιο κόκκινα, πιο μπλε, πιο φρουτώδη ή πιο ελκυστικά από όσο είναι στην πραγματικότητα», εξήγησε.

Ο Μάκαρι επεσήμανε ότι η αλλαγή από τις τεχνητές χρωστικές ουσίες στις φυσικές δεν θα αυξήσει τις τιμές των προϊόντων.

Πρότεινε επίσης στις βιομηχανίες τροφίμων να χρησιμοποιούν υλικά όπως ο χυμός καρπουζιού, καρότου ή παντζαριού για να προσθέτουν χρώμα στα τρόφιμά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.