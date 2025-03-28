ΠΟΥ: Με ψυχική διαταραχή 1 στους 4 εφήβους στην Ελλάδα

Τα πρώτα Πρότυπα Ποιότητας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Νέων ανέπτυξε o Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας/Ευρώπης, μέσω του Γραφείου για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, ανταποκρινόμενος στην ανάγκη για παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας υψηλής ποιότητας για παιδιά και νέους, εστιάζοντας στη φροντίδα σε κοινοτικές και εξωνοσοκομειακές δομές. Τα Πρότυπα Ποιότητας παρουσιάστηκαν στο Υπουργείο Υγείας.

Με βάση την ανερχόμενη έρευνα του ΠΟΥ/Ευρώπης, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης, στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ, 1 στα 7 παιδιά και εφήβους, ηλικίας 0-19 ετών, ζει με κάποια ψυχική διαταραχή, ενώ η αυτοκτονία είναι η κύρια αιτία θανάτου στους νέους ηλικίας 15-29 ετών.

Στην Ελλάδα, 1 στους 4 εφήβους, ηλικίας 15-29 ετών, ζει με κάποια ψυχική διαταραχή, ενώ ο αυτοτραυματισμός είναι η 6η αιτία θανάτου στα παιδιά και τους εφήβους ηλικίας 10-14 και 15-19 ετών.

Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία διαβούλευσης μπορεί να ακολουθήσει τον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/CAMHconsultation.

O υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος τόνισε κατά την παρουσίαση των Προτύπων Ποιότητας: «Η Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας έχουν πάντα ως πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτή η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε εδώ, στο Υπουργείο Υγείας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιών και των εφήβων. Η ψυχική υγεία των νέων είναι ύψιστη προτεραιότητα τόσο για τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και για τον Περιφερειακό Διευθυντή του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Δρ Hans Kluge, οι οποίοι υπογραμμίζουν τη σημασία της εξασφάλισης της καλύτερης δυνατής φροντίδας και υποστήριξης. Τα πρότυπα αυτά δεν αποτελούν απλώς μια οδηγία, αλλά δέσμευση για την αναβάθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ, διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας, εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα καλύπτουν τις ανάγκες κάθε παιδιού και εφήβου χωρίς να αφήνουν κανέναν πίσω».

Τα Πρότυπα Ποιότητας αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και περιλαμβάνουν παραδείγματα τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε χώρας. Η ανάπτυξή τους πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή παιδιών, νέων, φροντιστών και παρόχων υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω εκτενών διαβουλεύσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ.

Τα Πρότυπα λειτουργούν ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης για επαγγελματίες και φορείς υγείας, συμβάλλοντας στον εντοπισμό τομέων προς βελτίωση. Παράλληλα, προσφέρουν στο κοινό την ευκαιρία να κατανοήσει σε βάθος τι σημαίνει φροντίδα υψηλής ποιότητας και τι μπορεί να αναμένει από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΟΥ/Ευρώπης: https://bit.ly/CAMHQualityStandards.

Η βουλευτής της Ν.Δ. Ζωή Ράπτη επεσήμανε, μεταξύ άλλων: «Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Υφυπουργός Υγείας, στηρίξαμε ενεργά την ίδρυση του καινοτόμου Προγράμματος του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας Ψυχικής Υγείας για Παιδιά και Εφήβους. Η ταχεία ανάπτυξη και επιτυχία του αποτελούν απόδειξη — και ανανέωση — της ισχυρής και συνεχιζόμενης αμοιβαίας στήριξης μεταξύ της Ελλάδας και του ΠΟΥ/Ευρώπης. Σήμερα, γιορτάζουμε ακόμα ένα πρωτοποριακό επίτευγμα αυτού του προγράμματος: την παρουσίαση των πρώτων Προτύπων Ποιότητας που σχεδιάστηκαν για να καθοδηγήσουν και να αναβαθμίσουν την ποιότητα της φροντίδας ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους σε όλη την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ».

O Επικεφαλής του Γραφείου του ΠΟΥ στην Ελλάδα και του Γραφείου του ΠΟΥ/Ευρώπης για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, Δρ Joao Breda, υπογράμμισε: «Η σημερινή πρωτοβουλία αποτελεί ορόσημο, το οποίο χτίστηκε μέσα από χρόνια αφοσιωμένης δουλειάς και ισχυρών συνεργασιών, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιώνmψυχικής υγείας παιδιών και νέων σε όλη την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ. Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου εκτίμηση προς την Κυβέρνηση της Ελλάδας και, ειδικότερα, στον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνη Γεωργιάδη, και τον Υφυπουργό Υγείας, Δρ Δημήτρη Βαρτζόπουλο, για τη σταθερή τους δέσμευση στην προώθηση της ψυχικής υγείας και για τη στενή τους συνεργασία με τον ΠΟΥ/Ευρώπης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.