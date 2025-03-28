Ξηρός καρπός για μείωση χοληστερίνης

Αυξημένη χοληστετίνη... Ένα πρόβλημα ιδιαίτερα έντονο στην εποχή μας, τόσο λόγω της αγχωτικής καθημερινότητας, όσο και λόγω των τροφών που καταναλώνουμε.

Υπάρχουν όμως τροφές που βοηθούν στη μείωση της χοληστερίνης. Υπάρχουν. Σύμφωνα με μελέτη από το Τμήμα Διατροφικών Επιστημών του Penn State, τα οποία δημοσιεύτηκαν στο American Journal of Clinical Nutrition, ενήλικες με ή σε κίνδυνο για μεταβολικό σύνδρομο, χωρίστηκαν τυχαία σε μία από τις δύο ομάδες.

Η μία ομάδα αντικατέστησε τα συνηθισμένα σνακ της με πεκάν, ενώ η άλλη συνέχισε την κανονική της διατροφή. Όσοι έτρωγαν πεκάν εμφάνισαν βελτιώσεις σε αρκετούς δείκτες χοληστερόλης που σχετίζονται με την υγεία της καρδιάς, σε σύγκριση με εκείνους που δεν ακολούθησαν τη συγκεκριμένη διατροφή.

Τι λένε οι επιστήμονες για τα οφέλη των πεκάν

«Η αντικατάσταση των τυπικών σνακ με πεκάν βελτίωσε τους βασικούς παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα και της ποιότητας της διατροφής», δήλωσε η Kristina Petersen, αναπληρώτρια καθηγήτρια Διατροφικών Επιστημών στο Penn State και συγγραφέας της μελέτης.

«Αυτά τα αποτελέσματα προστίθενται στη μεγάλη βάση αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα καρδιαγγειακά οφέλη των ξηρών καρπών και προσθέτουν επιπλέον γνώσεις για το πώς οι ενήλικες μπορούν να ενσωματώσουν τους ξηρούς καρπούς στη δίαιτά τους για να βελτιώσουν τη συνολική ποιότητα της διατροφής τους», πρόσθεσε.

Πιο αναλυτικά, η μελέτη περιελάμβανε 138 ενήλικες με ένα ή περισσότερα κριτήρια για μεταβολικό σύνδρομο, μεταξύ των οποίων:

-η κοιλιακή παχυσαρκία,

-τα υψηλά τριγλυκερίδια,

-η χαμηλή HDL χοληστερόλη,

-η υψηλή αρτηριακή πίεση και

-η υψηλή γλυκόζη αίματος νηστείας

-Οι συμμετέχοντες ήταν ηλικίας 25 έως 70 ετών και χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ίσες ομάδες:

-η μία ομάδα έτρωγε πεκάν για σνακ και τους ζητήθηκε να καταναλώνουν 56 γραμμάρια πεκάν την ημέρα αντί για σνακ που καταναλώνονταν συνήθως,

-και η άλλη ομάδα ακολουθούσε συνήθη δίαιτα και τους ζητήθηκε να συνεχίσουν την κανονική τους δίαιτα.

Δεδομένα αγγειακής υγείας και αιματολογικές εξετάσεις συλλέχθηκαν κατά την έναρξη και την ολοκλήρωση της μελέτης των 12 εβδομάδων και οι διατροφικές δηλώσεις 24 ωρών από τους συμμετέχοντες συλλέχθηκαν εννέα φορές κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Στη μελέτη, όσοι κατανάλωναν πεκάν παρουσίασαν μειώσεις:

-στην ολική χοληστερόλη,

-τη λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL χοληστερόλη),

-τη λιποπρωτεΐνη μη υψηλής πυκνότητας (HDL χοληστερόλη) και

-την αναλογία ολικής χοληστερόλης προς χοληστερόλη HDL και τριγλυκεριδίων σε σύγκριση με όσους δεν κατανάλωναν πεκάν.

Η LDL χοληστερόλη μπορεί να συσσωρευτεί στις αρτηρίες και να αυξήσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού ή καρδιακού επεισοδίου. Η HDL μεταφέρει τη χοληστερόλη πίσω στο ήπαρ για απομάκρυνση από το σώμα.

Έτσι, τόσο η μείωση της LDL όσο και η μείωση της αναλογίας της ολικής χοληστερόλης προς την HDL μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο. Τα τριγλυκερίδια είναι απαραίτητο λιπίδιο για την αποθήκευση ενέργειας και το μεταβολισμό, αλλά τα υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Η τρέχουσα μελέτη δεν βρήκε διαφορές στα αποτελέσματα της αγγειακής υγείας μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά οι ερευνητές είπαν ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο κατανάλωσης περισσότερων τροφών με πολυφαινόλες όπως:

πεκάν,

φρούτα,

λαχανικά και

δημητριακά ολικής αλέσεως

για να υποστηρίξουν την υγεία της καρδιάς και να βελτιώσουν τη συνολική ποιότητα της διατροφής.

Πηγή: skai.gr

