ΜΗΤΕΡΑ: Επιστημονικό Συνέδριο για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και την Αλληλεγγύη

Η Give to Live, σε συνεργασία με την Α’ Παθολογική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ και την Ακαδημία Προηγμένης Εκπαίδευσης HEAL ACADEMY, διοργανώνει το Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Συναισθηματική Νοημοσύνη, γη της αλληλεγγύης», το Σάββατο 5 Απριλίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ., στην Εθνική Πινακοθήκη. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.

Με στόχο και φιλοδοξία την αφύπνιση και ευαισθητοποίηση σε θέματα αξιών, όπως η αλληλεγγύη, σας προσκαλούμε να γίνετε συνοδοιπόροι στο υπέρτατο ταξίδι της προσφοράς, της Δωρεάς Οργάνων, την ύψιστη πράξη αλτρουισμού. Έγκριτοι επιστήμονες θα αναπτύξουν θέματα που αφορούν στη Δωρεά Οργάνων και την πρόοδο των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας. Ανάμεσα στους ομιλητές συγκαταλέγονται ο Καθηγητής Ιωάννης Μπολέτης, Πρόεδρος του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, ο Βασίλειος Βουγάς, Διευθυντής του Μεταμοσχευτικού Κέντρου «Ευαγγελισμός», η Ελένη Βασιλάτου-Κοσμίδη, Παιδίατρος Αιματολόγος Ογκολόγος, η Βασιλική Κίτρα Ρούσου, Παιδίατρος Αιματολόγος, Υπεύθυνη της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών.

Η Γιούλη Μενουδάκου, Προϊσταμένη Παρακολούθησης και Συντονισμού του ΕΟΜ, θα παρουσιάσει το έργο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ενώ ο Ομότιμος Καθηγητής Πλάτων Τίνιος θα αναφερθεί στο δημογραφικό πρόβλημα. Η Βάσω Μυλωνά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Π. Μυλωνάς», θα μιλήσει για τις δράσεις του ΙΟΑΣ (Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Π. Μυλωνάς»).

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από πολιτιστικές παρεμβάσεις οι οποίες θα αναδείξουν τη δύναμη της τέχνης στη διάδοση ανθρωπιστικών μηνυμάτων. Η ηθοποιός Πέγκυ Σταθακοπούλου θα διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο της Ελευθερίας Κρικέλη «Από Αύγουστο σε Αύγουστο» και από το παιδικό διήγημά της «Δώρο ζωής», που αναφέρεται στις αξίες της αλληλεγγύης και της προσφοράς.

Ο καταξιωμένος συνθέτης και ηθοποιός Γιάννης Ζουγανέλης θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Δώρο ζωής», το οποίο μελοποίησε ειδικά για την Give to Live, βασισμένο σε στίχους της Ελευθερίας Κρικέλη.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ και Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Ανδρέας Καρταπάνης, τόνισε: «H δωρεά οργάνων αποτελεί μια ύψιστη πράξη αλληλεγγύης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, που αντικατοπτρίζει τις θεμελιώδεις αξίες του συστήματος υγείας μας. Στα νοσοκομεία μας, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προαγωγή αυτών των αξιών μέσα από δράσεις όπως το παρόν Συνέδριο, το οποίο φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ανιδιοτελούς προσφοράς προς την κοινωνία.»

Η Πρόεδρος του Συνεδρίου, Διευθύντρια της Α’ Παθολογικής Κλινικής του ΜΗΤΕΡΑ, κα Ελευθερία Κρικέλη, δήλωσε: «Φιλοδοξία μας είναι αυτό το Συνέδριο να αποτελέσει έναν σεμνό καταλύτη στην ευαισθητοποίηση των συνανθρώπων μας, ξεκινώντας με τη δωρεά οργάνων, που αποτελεί την κορωνίδα της ανιδιοτελούς φιλαλληλίας.»

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα αναλάβει η δημοσιογράφος Ηλιάνα Κουλαρμάνη.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.

Πηγή: skai.gr

