Ουρογυναικολογία : Λαπαροσκοπική θεραπεία πρόπτωσης μήτρας και ακράτειας ούρων

Η Ουρογυναικολογία είναι ένας ταχέως εξελισσόμενος κλάδος της Γυναικολογίας. Αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού οι μισές περίπου γυναίκες θα χρειαστούν κάποια στιγμή κατάλληλη εξειδικευμένη βοήθεια για θέματα Πρόπτωσης ή/και Ακράτειας Ούρων.

Τί είναι όμως ακριβώς αυτά τα προβλήματα;

Τόσο η Πρόπτωση Μήτρας, η Πρόπτωση της Ουροδόχου Κύστεως και του Ορθού (Κυστεοκήλη και Ορθοκήλη αντίστοιχα), όσο και η Ακράτεια Ούρων, προκαλούνται λόγω της χαλάρωσης του Πυελικού Εδάφους. Με την πάροδο του χρόνου παρατηρείται δηλαδή μια χαλάρωση των μηχανισμών στήριξης της Μήτρας, της Ουροδόχου Κύστεως και του Ορθού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα όργανα αυτά να «πέφτουν» σταδιακά μέσα στον Κόλπο. Παράλληλα, συχνά εμφανίζεται και μια χαλάρωση του σφιγκτήρα μυός της Ουροδόχου Κύστεως, η οποία οδηγεί στην εμφάνιση Ακράτειας Ούρων.

Γιατί εμφανίζονται τόσο συχνά;

Η χαλάρωση του Πυελικού Εδάφους με τα επακόλουθα που περιγράψαμε είναι μια αναμενόμενη εξέλιξη, η οποία εμφανίζεται με το πέρασμα του χρόνου. Η χρόνια σωματική κόπωση, η τακτική άρση βάρους, η χειρωνακτική εργασία, η ορθοστασία, οι εγκυμοσύνες και οι τοκετοί, η απώλεια των οιστρογόνων μετά την εμμηνόπαυση αποτελούν βασικούς παράγοντες που θα οδηγήσουν σε αυτά τα προβλήματα.

Πώς νιώθει μια γυναίκα με τέτοια συμπτώματα;

Τόσο η Πρόπτωση, όσο και η Ακράτεια Ούρων, επηρεάζουν την καθημερινότητα της γυναίκας σε μεγάλο βαθμό. Αίσθημα βάρους/ξένου σώματος μέσα στον Κόλπο, μάζα που γίνεται αντιληπτή κατά την ψηλάφηση, πόνος στην κοιλιά ή και στην μέση, δυσκοιλιότητα, δυσκολίες στην ούρηση, συχνουρία και ουρολοιμώξεις είναι τα πιο συχνά συμπτώματα. Σε περιπτώσεις με προχωρημένη Πρόπτωση, έχουμε και επηρεασμό της νεφρικής λειτουργίας. Αυτές οι καταστάσεις έχουν όμως τεράστια επίδραση και στην ψυχική υγεία. Οι γυναίκα μειώνει τις κοινωνικές της δραστηριότητες και κλείνεται στον εαυτό της. Η σεξουαλική ζωή πάσχει και πολλές φορές σταματά, αφού η γυναίκα νιώθει ανασφάλεια και ντροπή. Η σχέση με τον σύντροφο και η οικογενειακή ζωή διαταράσσονται σοβαρά. Δυστυχώς η Πρόπτωση και η Ακράτεια συνεχίζουν να αποτελούν θέμα ταμπού, με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να μην αναζητούν βοήθεια και να υποφέρουν χωρίς λόγο.

Σε ποιόν πρέπει να απευθυνθεί;

Σήμερα ζούμε στην εποχή της εξειδίκευσης στην Ιατρική. Η γυναίκα λοιπόν πρέπει να αναζητήσει τη βοήθεια ενός ειδικού Ουρογυναικολόγου, ο οποίος έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και κατέχει την απαραίτητη εμπειρία για την σωστή διάγνωση και θεραπεία αυτών των προβλημάτων.

Η διάγνωση είναι δύσκολη;

Όχι. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις είναι εφικτή στα πλαίσια μιας απλής γυναικολογικής εξέτασης και ενός υπερηχογραφήματος στο ιατρείο. Αφού εντοπίσουμε το πρόβλημα, θα προτείνουμε την κατάλληλη θεραπευτική λύση, η οποία και θα ανταποκρίνεται ιδανικά στις ανάγκες της συγκεκριμένης γυναίκας.

Ποια είναι η κατάλληλη χειρουργική θεραπεία;

Τα προηγούμενα χρόνια, η θεραπεία γινόταν κολπικά ή με ανοιχτή χειρουργική τομή. Στην σύγχρονη Ουρογυναικολογία, η θεραπεία αυτών των καταστάσεων είναι Λαπαροσκοπική. Οι Λαπαροσκοπικές μέθοδοι μειώνουν την πιθανότητα επανεμφάνισης αυτών των προβλημάτων, καθώς και τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών. Έτσι, με 3 μικρές τομές, έχουμε την δυνατότητα να διορθώσουμε την Πρόπτωση Μήτρας, την Κυστεοκήλη, την Ορθοκήλη και την Ακράτεια Ούρων στα πλαίσια μιας και μόνο Λαπαροσκοπικής χειρουργικής επέμβασης και η γυναίκα να επιστρέψει στο σπίτι της την επόμενη κιόλας ημέρα.



Τί κίνδυνοι υπάρχουν;

Οι επεμβάσεις αυτές δεν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους όταν γίνονται από εξειδικευμένο και έμπειρο Ουρογυναικολόγο. Όπως σε κάθε επέμβαση, η εξειδίκευση και η εμπειρία του χειρουργού στον συγκεκριμένο τομέα, αποτελούν την βασική προϋπόθεση για την επιτυχία και την ασφάλειά της.

Τί συμβουλή θα δίνατε λοιπόν σε μια γυναίκα με Πρόπτωση ή/και Ακράτεια Ούρων;

Να μιλήσει για το πρόβλημά της. Η γυναίκα στην εποχή μας δεν επιτρέπεται να μην ζητά βοήθεια επειδή ντρέπεται για το πρόβλημά της ή επειδή το θεωρεί φυσιολογικό ή αναμενόμενο για την ηλικία της. Οφείλει στον εαυτό της να πάψει να ταλαιπωρείται χωρίς λόγο. Να συμβουλευτεί έναν ειδικό Ουρογυναικολόγο και να γνωρίζει ότι η σύγχρονη θεραπεία της Πρόπτωσης και της Ακράτειας Ούρων είναι Λαπαροσκοπική, εύκολη, αποτελεσματική και ασφαλής.

Πηγή: skai.gr

