Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα νέα συμπεράσματα που αφορούν μια «ανησυχητική» έλλειψη ενημέρωσης στην Ευρώπη για τη σχέση του αλκοόλ με τον καρκίνο και έκανε έκκληση για σαφείς και σε εμφανές σημείο προειδοποιήσεις--όπως αυτές στα προϊόντα καπνού--στην περιοχή με τους περισσότερους καταναλωτές αλκοόλ παγκοσμίως.

Το αλκοόλ προκαλεί 800.000 θανάτους ετησίως στην Ευρώπη αλλά μόνο ένα μικρό τμήμα του πληθυσμού γνωρίζει τους κινδύνους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο του ΠΟΥ στην Ευρώπη, με βάση μια νέα έρευνα.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι μόλις 15% των ερωτηθέντων γνώριζε ότι το αλκοόλ προκαλεί καρκίνο του μαστού και 39% τη σχέση που έχει το αλκοόλ με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

"Παρότι ο καρκίνος είναι η πρώτη αιτία θανάτων που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τη σχέση αλκοόλ-καρκίνου παραμένει ανησυχητικά χαμηλή", ανακοίνωσε ο ΠΟΥ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επανειλημμένως προειδοποιήσει ότι το αλκοόλ προκαλεί καρκίνο και έχει υποστηρίξει την τοποθέτηση ετικέτας στα προϊόντα αλλά ποτέ μέχρι σήμερα δεν υπήρξε τόσο εμφατικός στην έκκλησή του για θέσπιση νέων κυβερνητικών κανονισμών.

Η αυτορρύθμιση, κάτι που θα προτιμούσε η βιομηχανία, ενέχει τον κίνδυνο οι παραγωγοί αλκοολούχων ποτών να χρησιμοποιούν "δυσδιάκριτα και ασαφή μηνύματα" ή κώδικες QR στους οποίους συνήθως δεν δίνουν σημασία οι καταναλωτές, σημείωσε ο ΠΟΥ.

Αντιθέτως, τα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να φέρουν "ξεκάθαρες και εμφανείς προειδοποιητικές σημάνσεις" σε γραπτή μορφή που θα μπορούσαν να συνδυαστούν με εικόνες για "να μεγιστοποιηθεί το βεληνεκές της προειδοποίησης και να ενημερωθούν οι καταναλωτές με σαφήνεια και ακρίβεια ώστε να επιλέγουν συνειδητά για την υγεία τους", προστίθεται.

Προς το παρόν, μόνο τρεις από τις 27 χώρες της ΕΕ έχουν τέτοιες σημάνσεις, καταλήγει ο ΠΟΥ. Νωρίτερα φέτος, ο γενικός χειρουργός των ΗΠΑ ζήτησε προειδοποιητικές ετικέτες για τον καρκίνο στα αλκοολούχα ποτά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.