ΕΟΔΥ: 5 θάνατοι από γρίπη και 9 από covid-19 την τελευταία εβδομάδα

Σε υψηλά επίπεδα συνεχίζει να κινείται η δραστηριότητα της γρίπης στην κοινότητα, σημειώνοντας περαιτέρω αύξηση, σε αντίθεση με την covid-19 όπου η θετικότητα παρουσιάζει πολύ χαμηλά επίπεδα. Αύξηση, επίσης, καταγράφει και η θετικότητα του Αναπνευστικού συγκυτιακού ιού - RSV.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 3-8 Φεβρουαρίου, καταγράφηκαν 8 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 5 νέοι θάνατοι από γρίπη.

Ειδικότερα στην έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρονται τα εξής:

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παραμένει άνω του ορίου που σηματοδοτεί την περίοδο εποχικής δραστηριότητας της γρίπης, χωρίς αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η θετικότητα των δειγμάτων του δικτύου επιτήρησης SARI παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Κατά την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν οκτώ νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και πέντε νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, δηλώθηκαν αναδρομικά πέντε σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας θάνατος εργαστηριακά επιβεβαιωμένης που αφορούσαν προηγούμενες εβδομάδες.

Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν καταγραφεί 126 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 36 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Μεταξύ 2.295 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 351 (15%) θετικά δείγματα για ιούς γρίπης. Τα 339 εξ αυτών τυποποιήθηκαν, με 287 (85%) να ανήκουν στον τύπο Α και 52 (15%) στον τύπο Β.

Από τα 268 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 174 (65%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 94 (35%) στον υπότυπο Α(Η3).

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Καταγράφηκαν 188 νέες εισαγωγές. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 420.

Καταγράφηκαν τρεις νέες διασωληνώσεις. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν εννιά.

Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 20.

Ο αριθμός των θανάτων ήταν εννιά. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 24.

Από την αρχή του 2024 έως και 8 Φεβρουαρίου 2025 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωλημένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 372.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα παρουσίασε αύξηση στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) και μείωση στο δίκτυο επιτήρησης SARI, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα.

