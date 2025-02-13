Νευροχειρουργική ομάδα Nevron του Metropolitan Hospital: Δεξιότητα και εξειδικευμένη φροντίδα

Όταν έρχεται η ώρα να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις για την υγεία μας, δεν χωράει περιθώριο για συμβιβασμούς. Και αν μιλάμε για κάτι τόσο λεπτό και απαιτητικό όσο η νευροχειρουργική, τότε η επιλογή του κατάλληλου γιατρού είναι ζωτικής σημασίας, αναφέρει ο κ. Παντελής Σταυρινού Διευθυντής Νευροχειρουργός στο Metropolitan Hospital, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κολωνίας και συνεχίζει εξηγώντας τα πάντα σχετικά με τη Νευροχειρουργική ομάδα Nevron:

Ομαδικό Πνεύμα με Εξειδίκευση

Η Nevron δεν είναι απλώς μια ομάδα νευροχειρουργών. Είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας δύο καταξιωμένων ειδικών, του Παντελή Σταυρινού και του Νίκου Χαλιάσου. Ο καθένας φέρνει στο τραπέζι πολύτιμες δεξιότητες και γνώσεις, καθιστώντας τη Nevron μια δύναμη στον τομέα της νευροχειρουργικής. Και οι δύο γιατροί έχουν εξειδικευθεί για πολλά χρόνια στο εξωτερικό, κατέχοντας θέσεις ευθύνης σε μεγάλα ακαδημαϊκά κέντρα.



Η Nevron προσφέρει τη δυνατότητα κάθε ασθενής να αντιμετωπίζεται από τον πιο κατάλληλο ειδικό για τη συγκεκριμένη πάθηση. Επιπλέον, για συγκεκριμένες παθήσεις όπως οι όγκοι εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού, στο χειρουργείο δεν παρίσταται απλώς ο χειρουργός με το βοηθό του, αλλά δύο έμπειροι, εξειδικευμένοι νευροχειρουργοί, οι οποίοι αξιολογούν ταυτόχρονα το κάθε βήμα της επέμβασης.

Στο τέλος της ημέρας, η εμπειρία και οι διαφορετικές δεξιότητες των δύο γιατρών εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση, είτε πρόκειται για σύνθετες επεμβάσεις είτε για πιο συντηρητικές θεραπείες.

Ποιοτικός έλεγχος σε κάθε βήμα

Η συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών ειδικών δεν είναι απλώς μια επιφανειακή συνεργασία. Κάθε περίπτωση εξετάζεται σχολαστικά, συζητείται, και προσεγγίζεται με τη μέγιστη προσοχή.

Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς της Nevron έχουν την πολυτέλεια ενός «ποιοτικού ελέγχου». Με τέσσερα εξειδικευμένα μάτια να αξιολογούν κάθε περίπτωση, μειώνονται τα περιθώρια λάθους και βελτιστοποιούνται οι αποφάσεις για τη θεραπεία.

Υπηρεσίες / Μηχανήματα:

Η Νευροχειρουργική Ομάδα Nevron του Metropolitan Hospital παρέχει ένα ευρύ φάσμα προηγμένων υπηρεσιών που αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή της στην αριστεία και τη φροντίδα αιχμής. Με πρότυπα που ανταποκρίνονται σε αυτά των κορυφαίων κέντρων στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, η Nevron έχει επενδύσει σημαντικά σε τεχνολογίες αιχμής για να εξασφαλίσει τα καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς της.

]• Ρομποτικό εξωσκόπιο 4K 3D:

- Προσφέρει απαράμιλλη απεικόνιση κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, παρέχοντας υψηλής ποιότητας τρισδιάστατες εικόνες του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης.

- Επιτρέπει τη λεπτομερή εξέταση από διάφορες γωνίες, βελτιώνοντας την ακρίβεια.

- Μειώνει την κόπωση του χειρουργού και εξοικονομεί χρόνο, επιτρέποντας ταχύτερη ρύθμιση και λειτουργία.

• Διεγχειρητικός αξονικός O-ARM και διεγχειρητικός υπέρηχος iUSS

- Παρέχει απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης για ακριβή παρακολούθηση του χειρουργικού πεδίου.

- Βοηθά στην αποφυγή αιμοφόρων αγγείων και άλλων κρίσιμων δομών.

- Εξασφαλίζει την ολική αφαίρεση του όγκου με ζωντανές ενημερώσεις κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

- Επιτρέπει την ακριβή τοποθέτηση ηλεκτροδίων κατά τη διάρκεια διαδικασιών DBS και διαχείρισης πόνου.

• Ρομποτικός βραχίονας για βιοψίες εγκεφάλου

- Υψηλή ακρίβεια στην καθοδήγηση των βιοψιών, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο τραυματισμού των γύρω ιστών.

- Μειώνει το χρόνο χειρουργικής επέμβασης και επιταχύνει τη διαδικασία ανάρρωσης.

- Προσφέρει καλύτερη απεικόνιση και σταθερότητα, μειώνοντας το ανθρώπινο λάθος.

- Διευκολύνει την εκτέλεση πολλαπλών βιοψιών, με ελάχιστη επεμβατικότητα.

• Ενδοεγχειρητική μαγνητική τομογραφία (iMRI):

- Παρέχει απεικόνιση του εγκεφάλου σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης για ακριβή αξιολόγηση των ανατομικών δομών.

- Εξασφαλίζει την πλήρη αφαίρεση του όγκου και ελαχιστοποιεί τις επιπλοκές.

- Επιτρέπει την προσαρμογή της χειρουργικής προσέγγισης με βάση τη συνεχιζόμενη απεικόνιση, μειώνοντας την ανάγκη για επαναληπτικές επεμβάσεις.

• Laser Visualase:

- Μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική για την αφαίρεση όγκων και τη θεραπεία της επιληψίας με τομές μικρότερες από 12 mm.

- Χρησιμοποιεί απεικόνιση μέσω υπολογιστή και λέιζερ για ακριβή στόχευση και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.

- Μειώνει την αιμορραγία, τον πόνο και τον μετεγχειρητικό χρόνο ανάρρωσης.

• Εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση DBS και διέγερση νωτιαίου μυελού

- Αντιμετωπίζει κινητικές διαταραχές όπως η νόσος του Πάρκινσον, το τρέμουλο και η δυστονία.

- Το μεγαλύτερο κέντρο DBS στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας το 70% όλων των περιπτώσεων στη χώρα.

- Αποτελεσματικό για νευρολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης και των ιδεοψυχαναγκαστικών διαταραχών, με συνεχή έρευνα για νέες εφαρμογές.

• Ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση παθήσεων σπονδυλικής στήλης

- Αντιμετωπίζει κοινές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης (π.χ. δισκοκήλη, στένωση, σπονδυλολίσθηση) μέσω μικρών τομών ή ενδοσκοπικά.

- Επιφέρει λιγότερο πόνο, ελάχιστη απώλεια αίματος, ταχύτερη ανάρρωση και χαμηλότερα ποσοστά επιπλοκών.

• Μέθοδοι Κρυοθεραπείας, laser, ραδιοσυχνοτήτων και νευροτροποποίηση νωτιαίου μυελού

- Σχεδιασμένες για τη θεραπεία χρόνιου πόνου στην πλάτη και τον αυχένα.

- Οι θεραπευτικές επιλογές καθορίζονται μέσω μιας συνεργατικής διαβούλευσης στην οποία συμμετέχουν ακτινολόγος, ειδικός στον πόνο, αναισθησιολόγος και νευροχειρουργός.

• Διεγχειρητικός νευροφυσιολογικός έλεγχος

- Παρακολουθεί τη λειτουργική ακεραιότητα των νεύρων κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης για τη μείωση του κινδύνου βλάβης του νευρικού συστήματος.

- Παρέχει λειτουργική καθοδήγηση στη χειρουργική ομάδα, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ακρίβεια κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων.

Δέσμευση στην ακρίβεια και τη συμπόνια

«Στη Nevron, η φροντίδα των ασθενών εκτείνεται πέρα από την επιστήμη της χειρουργικής. Η ομάδα κατανοεί ότι κάθε ασθενής είναι ένα άτομο με μοναδικές ανάγκες, φόβους και φιλοδοξίες. Συνδυάζοντας τις προηγμένες ιατρικές τεχνικές με μια βαθιά αίσθηση ενσυναίσθησης, δημιουργείται ένα θεραπευτικό περιβάλλον όπου οι ασθενείς αισθάνονται ότι ακούγονται, υποστηρίζονται και φροντίζονται σε κάθε στάδιο του ταξιδιού τους. Αυτή η ισορροπία μεταξύ της τεχνολογίας αιχμής και της ανθρώπινης κατανόησης καθορίζει την εμπειρία Nevron - όπου η δεξιότητα, η καινοτομία και η συμπόνια συνεργάζονται για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», καταλήγει ο κ. Σταυρινού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.