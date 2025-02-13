Αντικείμενο αυξανόμενης ερευνητικής προσοχής έχει γίνει τα τελευταία χρόνια η σχέση μεταξύ άνοιας και ποδοσφαίρου, καθώς μελέτες έχουν καταδείξει πως τα επαναλαμβανόμενα χτυπήματα στο κεφάλι σχετίζονται με πρώιμη νευροφλεγμονή, η οποία συνιστά παράγοντα που ενδέχεται να οδηγήσει σε νευροεκφυλισμό, μειωμένη ακεραιότητα της λευκής ουσίας και χειρότερες επιδόσεις σε νοητικές δοκιμασίες. Από την άλλη, ένα άλλο άθλημα, η επιτραπέζια αντισφαίριση, το γνωστό πινγκ-πονγκ, συνιστάται πλέον ως μέθοδος αποτροπής της νόσου Alzheimer και ενισχύει τη θεραπεία της άνοιας.

Δύο ανακοινώσεις με θέμα «Το ποδόσφαιρο ως πιθανό παράγοντα κινδύνου εμφάνισης Νόσου Alzheimer» και «Προλαμβάνουμε παίζοντας πινγκ-πόνγκ», παρουσιάζονται στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer, το οποίο διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.

«Τα συμπτώματα της άνοιας στους ποδοσφαιριστές μπορεί να περιλαμβάνουν απώλεια μνήμης, δυσκολίες συγκέντρωσης, σύγχυση και αλλαγές στη συμπεριφορά. Επιπλέον, παρατηρούνται ανατομικές και φυσιολογικές αλλαγές, όπως εγκεφαλικές βλάβες που σχετίζονται με χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια. Έρευνες, ειδικότερα, έχουν καταστήσει εμφανή τη σύνδεση της χρόνιας τραυματικής εγκεφαλοπάθειας με την άνοια, καθώς αποτελεί πιθανή αιτία τόσο της τελευταίας όσο και κινητικών δυσκολιών, ενώ παράλληλα η νόσος Alzheimer εμφανίζεται ως συνοδό εύρημα και θεωρείται όλο και περισσότερο μέρος της παθολογικής οντότητας της χρόνιας τραυματικής εγκεφαλοπάθειας σε ηλικιωμένα άτομα. Επιπροσθέτως, έχει παρατηρηθεί αυξημένη θνησιμότητα λόγω νευροεκφυλιστικών ασθενειών σε ποδοσφαιριστές σε σύγκριση προς τον γενικό πληθυσμό και η συχνότητα συνταγογράφησης φαρμακευτικής αγωγής σχετιζόμενης με την άνοια σημειώνεται μεγαλύτερη στην συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα», αναφέρεται στην ανακοίνωση ομάδας αποτελούμενης από τη Μαρία Στέλλα Χρυσοχόου, την Ανθούλα Τσολάκη, την Ελίνα Καραθανάση, την Άννα Κουτούπα, τον Κωνσταντίνο Λυσίτσα και την ομότιμη καθηγήτρια ΑΠΘ Μάγδα Τσολάκη.

Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μελέτης που προέκυψαν από τη σύγκριση 14 ασθενών, 7 πρώην ποδοσφαιριστών με νόσο Alzheimer και 7 ασθενών με νόσο Alzheimer χωρίς προηγούμενη ενασχόληση με το ποδόσφαιρο. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τη νευροψυχολογική εκτίμηση, τη μαγνητική απεικόνιση και την ανάλυση βιοδεικτών εντοπίζουν την απουσία στατιστικώς σημαντικών διαφορών ως προς τη νοητική λειτουργία, τη λειτουργικότητα σε καθημερινές δραστηριότητες και την κατάθλιψη.

Πινγκ-πονγκ, το καλύτερο άθλημα του εγκεφάλου

Ως το καλύτερο άθλημα του εγκεφάλου χαρακτηρίζει το πινγκ-πονγκ ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής και μέλος της επιστημονικής επιτροπής «Αλληλεγγύη» Ηρακλείου», Παύλος Ποτουρίδης, στην ανακοίνωση που παρουσιάζει στο συνέδριο.

«Η αποτελεσματικότητα των μη φαρμακευτικών θεραπειών στην άνοια και στην Ήπια Νοητική Διαταραχή αποτελεί ερώτημα πολλών σύγχρονων ερευνών. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ακόμα και η ήπιας έντασης σωματική άσκηση συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση της φυσικής μας κατάστασης και στη θωράκιση της υγείας μας. Τα οφέλη της γυμναστικής είναι γνωστά εδώ και δεκαετίες και αφορούν όλους τους πληθυσμούς. Η επιτραπέζια αντισφαίριση είναι άθλημα που μπορούν να το απολαύσουν άνθρωποι όλων των ηλικιών και επιπέδων φυσικής κατάστασης, λόγω του χαμηλού κινδύνου τραυματισμού. Εκτός από σωματική άσκηση, είναι επίσης μια μεγάλη διανοητική εργασία. Δεν είναι απλώς μια καλή καρδιοαγγειακή άσκηση, αλλά είναι επίσης μια πολύ καλή αερόβια προπόνηση. Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι το πινγκ-πονγκ ενεργοποιεί διάφορες περιοχές του εγκεφάλου ταυτόχρονα. Χαρακτηρίζεται και ως "σκάκι υψηλής ταχύτητας". Το παιχνίδι του πινγκ-πονγκ συνιστάται πλέον ως μέθοδος αποτροπής της νόσου Alzheimer και ενισχύει τη θεραπεία της άνοιας», σημειώνει ο κ. Ποτουρίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

