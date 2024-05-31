Πόνος στη σπονδυλική στήλη & το γόνατο: Σύγχρονες επεμβάσεις - minimal χειρουργικές τεχνικές

Ο πόνος στη σπονδυλική στήλη και το γόνατο αποτελεί, ένα από τα πιο επίπονα προβλήματα, που ταλαιπωρούν τη σύγχρονη γυναίκα. Τα τελευταία χρόνια και εφόσον αποτύχουν οι συντηρητικές μέθοδοι θεραπείας (φάρμακα, φυσικοθεραπείες κλπ.), η τάση της σύγχρονης χειρουργικής αντιμετώπισης, είναι οι πιο minimal και αναίμακτες χειρουργικές τεχνικές, που οι περισσότερες απαιτούν νοσηλεία μισής ή μίας ημέρας.

Στη σπονδυλική στήλη δύο από τα συχνότερα προβλήματα είναι η δισκοκήλη (δισκοπάθεια) και τα κατάγματα στις μεγαλύτερες ηλικίες (περισσότερο στις γυναίκες), λόγω οστεοπόρωσης. Οι πιο σύγχρονες μέθοδοι αντιμετώπισης είναι η δισκοπλαστική με Discogel για την δισκοκήλη, ενώ για τα κατάγματα, η κυφοπλαστική με μπαλόνι.

Δισκοπλαστική

Η δισκοπλαστική αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική, αναίμακτη και ασφαλή τεχνική. Πραγματοποιείται με μία ένεση που γίνεται στο κέντρο του δίσκου, που βρίσκεται μεταξύ των σπονδύλων, με ένα παχύρευστο υλικό (Discogel), που δρα ωσμωτικά συρρικνώνοντας τον πυρήνα του δίσκου. Έτσι, αίρεται η πίεση που προκαλεί η κήλη πάνω στα νεύρα, με αποτέλεσμα να εξαφανίζονται οι πόνοι, τα μουδιάσματα και το βάρος στη μέση και στα πόδια. Η συγκεκριμένη τεχνική μπορεί να γίνει με μέθη ή ακόμη και τοπική αναισθησία. Μετά από λίγη ώρα, η ασθενής φεύγει περπατώντας, και επιστρέφει άμεσα στην καθημερινότητά της.

Κυφοπλαστική

Η κυφοπλαστική είναι, επίσης, μια ελάχιστα επεμβατική και αναίμακτη μέθοδος, για την αντιμετώπιση ενός ή περισσοτέρων σπασμένων σπονδύλων, λόγω οστεοπόρωσης. Φιλοσοφία της μεθόδου, είναι η ανάταξη των σπασμένων σπονδύλων με το φούσκωμα ενός μπαλονιού και η έγχυση στην κοιλότητα που δημιουργείται, ενός ειδικού ιατρικού τσιμέντου, που σταθεροποιεί το σπόνδυλο, αποκαθιστώντας το ύψος του. Η τεχνική πραγματοποιείται με 2 σωληνάκια, που εισάγονται μέσω 2 τομών του δέρματος 5mm και φτάνουν έως το σώμα του σπασμένου σπονδύλου. Η ασθενής κινητοποιείται μετά από λίγες ώρες και εξέρχεται από το νοσοκομείο την ίδια ή την επομένη μέρα περπατώντας. Η ανακούφιση από τον πόνο είναι άμεση, μόνιμη, πλήρης και επαναφέρει την ασθενή στην καθημερινότητά της βελτιστοποιώντας την ποιότητα της ζωής της.

ΜΙKA: ολική αρθροπλαστική ελάχιστης επεμβατικότητας

Στο γόνατο, τα συχνότερα προβλήματα που προκαλούν πόνο είναι η οστεοαρθρίτιδα στις ηλικίες άνω των 50 ετών, και οι ρήξεις των μηνίσκων σε όλες τις ηλικίες.

Η οστεοαρθρίτιδα, σε προχωρημένα στάδια, αντιμετωπίζεται πλήρως μόνο με ολική αρθροπλαστική, αντικατάσταση δηλαδή της φθαρμένης άρθρωσης του γόνατος με μία τεχνητή άρθρωση. Τα τελευταία χρόνια, εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία, η ολική αρθροπλαστική ελάχιστης επεμβατικότητας, γνωστή ως ΜΙKA (MINIMALLY INVASIVE KNEE ARTHROPLASTY). Η εμφύτευση της αρθροπλαστικής γίνεται με ειδικό εξοπλισμό και τεχνική, μέσω μικρής τομής και ελάχιστης διατάραξης των μαλακών μορίων. Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνικής, εκτός από το αναμφισβήτητα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα σε σχέση με την κλασσική τεχνική, είναι ότι ελαχιστοποιείται η απώλεια αίματος και ο μετεγχειρητικός πόνος, αποκαθίσταται γρηγορότερα η κίνηση του γόνατος και η ασθενής επιστρέφει ταχύτερα στις καθημερινές της δραστηριότητες.

Η μέθοδος μπορεί να συνδυαστεί πια, με τη χρήση των ιατρικών ρομπότ, με κορωνίδα το ρομποτικό βραχίονα MAKO, που αποτελεί τεχνολογική επανάσταση, αφού προσφέρει ακριβή προεγχειρητικό σχεδιασμό, αλλά και δυνατότητα διορθώσεων κατά τη διάρκεια της επέμβασης και βοηθά τον χειρουργό στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων της αρθροπλαστικής με εξαιρετική ακρίβεια και ελαχιστοποίηση της κάκωσης των ιστών του γόνατος, πράγμα που μειώνει το χρόνο νοσηλείας και επιταχύνει κατά πολύ τη μετεγχειρητική αποκατάσταση.

Ωστόσο, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως τα ιατρικά ρομπότ, δεν μπορούν να μετατρέψουν έναν μέτριο χειρουργό σε καλό, αλλά σίγουρα μπορούν να κάνουν το αποτέλεσμα ενός πολύ καλού χειρουργού, εξαιρετικό.

Αρθροσκόπηση

Τέλος, οι ρήξεις των μηνίσκων, που δεν αφορούν μόνο αθλητές, αλλά όλους μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιμετωπίζονται στην πλειονότητα τους, με την αρθροσκόπηση του γόνατος. Η αρθροσκόπηση είναι μία επέμβαση που γίνεται μέσω δύο τομών του δέρματος 5 χιλιοστών. Από τη μία εισάγεται μία πολύ μικρή κάμερα, που επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της άρθρωσης του γόνατος, ενώ από την άλλη με ειδικά εργαλεία γίνεται η αποκατάσταση των βλαβών. Η ασθενής μπορεί να επιστρέψει την ίδια ημέρα στο σπίτι της περπατώντας χωρίς πατερίτσες και χωρίς νάρθηκες.

Συμπερασματικά

Οι minimal χειρουργικές τεχνικές απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία και υψηλού βαθμού εξειδίκευση του χειρουργού και δίνουν απάντηση στις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας - ασθενούς, εξασφαλίζοντας άμεση αντιμετώπιση του πόνου, ελάχιστο χρόνο νοσηλείας, γρήγορη επιστροφή στις καθημερινές ή αθλητικές δραστηριότητες, συντομότερη επάνοδο στην εργασία και μειωμένο κόστος νοσηλείας.

