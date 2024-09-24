Πιστοποίηση EUSOMA για το Metropolitan Hospital

Το Κέντρο Μαστού και Γυναίκας του Metropolitan Hospital, με διευθυντή-συντονιστή τον Χειρουργό Μαστού & Aναπληρωτή Καθηγητή του University of Nicosia, κ. Βασίλειο Βενιζέλο, αποτελεί από τον Μάρτιο του 2024, την πρώτη και μοναδική Μονάδα Μαστού στην Ελλάδα που κατέχει την πιστοποίηση EUSOMA.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη διάκριση «Breast Centres Certification», από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μαστολογίας (EUSOMA), πιστοποιεί ότι τo Metropolitan Hospital στο Φάληρο λειτουργεί σύμφωνα με τις υψηλής ποιότητας προδιαγραφές και υπηρεσίες που ορίζει το European Society of Breast Cancer Specialists για την αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού.

Μια ομαδική διαδικασία

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μαστολογίας (EUSOMA), είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που καθορίζει τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν πανευρωπαϊκά οι μονάδες μαστού, ώστε να πιστοποιείται στην πράξη η παροχή κορυφαίων υπηρεσιών με επίκεντρο τον ασθενή.

Οι προϋποθέσεις που απαιτεί η EUSOMA δεν αφορούν μόνο στη Χειρουργική Κλινική Μαστού αλλά και στους Παθολόγους-Ογκολόγους, στους Παθολογοανατόμους, στους Ειδικούς Ακτινοδιαγνώστες Mαστού, στους Ακτινοθεραπευτές- Ογκολόγους, στις εξειδικευμένες Νοσηλεύτριες Μαστού, στους Ψυχολόγους, στους Φυσικοθεραπευτές και γενικά σε όλες τις ειδικότητες και τα τμήματα που ασχολούνται με την αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού.

Για την απόκτηση της πιστοποίησης από την EUSOMA απαιτείται μια μακροχρόνια διαδικασία που περιλαμβάνει την υλοποίηση διάφορων προϋποθέσεων. Το Audit Team της EUSOMA, που αποτελείται από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους ώστε να επιβεβαιωθεί ότι τηρούνται τα εξής προαπαιτούμενα:

• Αποδεδειγμένος αριθμός τουλάχιστον 150 νέων περιστατικών με κακοήθειες κάθε χρόνο

• Λειτουργία θεσμοθετημένης Μονάδας Μαστού

• Λειτουργία θεσμοθετημένου Ογκολογικού Συμβουλίου

• Ημερήσια νοσηλεία για τις χημειοθεραπείες

• Χρήση σύγχρονων ακτινο-θεραπευτικών μηχανημάτων και πρωτοκόλλων

• Λειτουργία σύγχρονων παθολογο-ανατομικών εργαστήριων

• Εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό

• Εξειδικευμένοι φυσικοθεραπευτές και ψυχολόγοι

• Εξειδικευμένο ιατρείο Γενετικής Συμβουλευτικής

Αυτή η σημαντική πιστοποίηση αφορά στην αναγνώριση του Διεπιστημονικού Κέντρου Μαστού του Metropolitan Hospital στο Νέο Φάληρο για τις άριστες, ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες που προσφέρει, για τις υψηλού επιπέδου χειρουργικές επεμβάσεις, για την έμπειρη ομάδα εφάμιλλη του εξωτερικού, την εφαρμογή τεχνολογίας αιχμής καθώς και την προσφορά πρωτοπόρων θεραπειών.

Συνεργασία των ειδικοτήτων για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών

«Είμαστε περήφανοι για το Διεπιστημονικό Κέντρο Μαστού στο Metropolitan Hospital, το οποίο φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια λειτουργίας και υπεύθυνης προσφοράς στις ασθενείς. Είμαστε περήφανοι για την ομάδα γιατρών, η οποία εργάζεται με ιδιαίτερη προσήλωση. Είμαστε περήφανοι για τις διακρίσεις και τα βραβεία που έχουμε αποκτήσει σε αυτή τη δεκαετία και για το γεγονός ότι οι ασθενείς δεν οδηγούνται στο χειρουργείο, παρά μόνο όταν είναι πραγματικά αναγκαίο» ανέφερε ο δρ Βασίλειος Βενιζέλος, Διευθυντής-Συντονιστής του Κέντρου Μαστού και Γυναίκας του Metropolitan Hospital & Αν. Καθηγητής του University of Nicosia και πρόσθεσε:

«Η πρόσφατη διεθνής αναγνώριση πιστοποιεί τη λειτουργία μας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές που ορίζει το European Society of Breast Cancer Specialists, αποδεικνύοντας έμπρακτα την ποιότητα των ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την υγεία του μαστού, συνεισφέροντας στην υγεία της γυναίκας».

Η δρ Μαρουλιώ Σταθουλοπούλου, Διευθύντρια Χειρουργός Μαστού, δήλωσε: «Έχει αποδειχθεί από πολλές διεθνείς μελέτες ότι οι γυναίκες που αντιμετωπίζονται σε οργανωμένες μονάδες μαστού έχουν την καλύτερη πρόγνωση και την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση για τη νόσο τους. Έχοντας λάβει αυτήν την πιστοποίηση από την EUSOMA μπορούμε να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες σε όλες αυτές τις γυναίκες που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους σε μια τόσο σοβαρή στιγμή».

«Η πιστοποίηση της EUSOMA για το Τμήμα Μαστού του νοσοκομείου μας εξασφαλίζει την εφαρμογή των βέλτιστων κλινικών πρακτικών στους ογκολογικούς ασθενείς και διασφαλίζει ότι θα λάβουν την καλύτερη δυνατή θεραπεία» τόνισε ο δρ Χρήστος Χριστοδούλου, Διευθυντής Β’ Ογκολογικής Κλινικής.

Από την πλευρά του ο δρ Επαμεινώνδας Σαμαντάς, Διευθυντής Β’ Ογκολογικής Κλινικής, πρόσθεσε: «Η πιστοποίηση αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα κυρίως γιατί παρέχει τη δυνατότητα στις ειδικότητες που συνεργάζονται να παίρνουν κοινές αποφάσεις και όλα αυτά να πιστοποιούνται μέσα από μια διαδικασία απόλυτα διαφανή και ελεγχόμενη».

«Είμαστε πολύ υπερήφανοι για την πιστοποίηση της EUSOMA που έλαβε το Κέντρο Μαστού και κατ’ επέκταση η Δ’ Ογκολογική Κλινική και το Πρότυπο Κέντρο Κλινικών Μελετών», συμπλήρωσε η δρ Ελένη Λινάρδου, Διευθύντρια Δ’ Ογκολογικής Κλινικής, Παθολόγος-Ογκολόγος, προσθέτοντας πως «με αυτό τον τρόπο τονίζεται η παροχή υψηλότατου επιπέδου υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας, οι οποίες αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της πιστοποίησης και εξασφαλίζουν τη συνεργασία των ειδικοτήτων και εν τέλει τη βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών μας».

«Η πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μαστολογίας είναι πολύ σημαντική για το παθολογοανατομικό μας τμήμα» δήλωσε ο δρ Βασίλειος Πέτρου, Παθολογοανατόμος «γιατί αποτελεί επιστέγασμα μιας μακροχρόνιας προσπάθειας όλων, υπό τη διεύθυνση της κ. Καλλιόπης Πετράκη, ώστε να εφαρμοστούν σωστές πρακτικές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την ορθή διαχείριση του ιστολογικού υλικού προς όφελος των ασθενών».

Ο δρ Αθανάσιος Δημόπουλος, Διευθυντής Συντονιστής Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας επισήμανε: «Η χορήγηση της ακτινοθεραπείας αποτελείται από πολλά μικρά βήματα, τα οποία στο τέλος οδηγούν στο σύνολο της θεραπείας. Και η πιστοποίηση από έναν μεγάλο διεθνή οργανισμό σημαίνει για εμάς και για τον ασθενή μας ότι θα του παρέχουμε τη βέλτιστη ποιότητα θεραπείας».

«Η πιστοποίηση της EUSOMA είναι η επισφράγιση όλων των προσπαθειών που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να προσφέρουμε τις βέλτιστες υπηρεσίες στις ασθενείς μας», τόνισε ο δρ Κωνσταντίνος Συργιάννης, Διευθυντής Τμήματος Απεικόνισης Μαστού.

«Η πιστοποίηση EUSOMA για την απεικόνιση του μαστού και πιο συγκεκριμένα για την εξειδικευμένη απεικόνιση με τη μαγνητική τομογραφία, την επονομαζόμενη πολυπαραμετρική μελέτη μαστών, υποδηλώνει ότι το Κέντρο μας πληροί τις προϋποθέσεις να εκτελεί αυτές τις εξειδικευμένες εξετάσεις με τη σφραγίδα ενός διεθνούς οργανισμού» σημείωσε η δρ Καλλιόπη Βαράκη, Διευθύντρια Τμήματος Ακτινολογίας.

«Η πιστοποίηση για το Τμήμα μας είναι σημαντική», τόνισε η δρ Άννα Βρεττού, Διευθύντρια Ακτινοδιαγνώστης Μαστού «γιατί πάνω από όλα είναι δίκαιο, είναι μια επιβράβευση για το έργο το οποίο κάνουμε στη Μονάδα Μαστού που έχει όλη την επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση και πληροί όλες τις προϋποθέσεις για το πως πρέπει να δουλεύει μια Μονάδα Μαστού. Είμαστε πολύ υπερήφανοι!».

Ο δρ Δημήτρης Αντωνόπουλος, Πλαστικός Χειρουργός, Συνεργάτης της Μονάδας Μαστού συμπλήρωσε: «Η πιστοποίηση της EUSOMA επισφραγίζει και είναι το επιστέγασμα της συνολικής προσπάθειας που γίνεται την τελευταία 10ετία στον τομέα της ογκοπλαστικής χειρουργικής και στην αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή στις ασθενείς μας».

«Η πιστοποίηση της EUSOMA εξασφαλίζει ότι η οργανωμένη μονάδα μαστού διατηρεί τα διεθνή standards of care και τις κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των ασθενών μας. Ως πλαστικοί χειρουργοί, οφείλουμε να ακολουθούμε τον ενδεδειγμένο αλγόριθμο στις εν λόγω γυναίκες ώστε να εξασφαλίσουμε μια σωστή επούλωση και αποκατάσταση μαστού» διευκρίνισε ο δρ Ανδρέας Γραβάνης, Διευθυντής Μονάδας Πλαστικής Χειρουργικής.

Η δρ Μαρία Ματιάτου, Χειρουργός Μαστού, Υπεύθυνη πιστοποίησης διαδικασίας EUSOMA ανέφερε: «Η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πιστοποίηση για το χειρουργικό τμήμα επιβεβαιώνει ότι οι χειρουργικές υπηρεσίες που παρέχουμε στις ασθενείς μας είναι με βάση τα διεθνή πρότυπα».

«Για εμάς, είναι μια επιβράβευση της σκληρής δουλειάς μας και συνάμα αποτελεί και το εφαλτήριο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με ακόμα πιο μεγάλη ορμή και πιο πολλή όρεξη στην αντιμετώπιση αυτών των δύσκολων παθήσεων» υπογράμμισε ο δρ Βασίλειος Τρίγκας, Χειρουργός Μαστού Χειρουργικής Κλινικής Μαστού.

Τέλος η κ. Ευαγγελία Μαρουσοπούλου, Νοσηλεύτρια Μαστού, Υπεύθυνη Κέντρου Μαστού πρόσθεσε: «Η πιστοποίηση της EUSOMA επιβεβαιώνει την αφοσίωση και τη στήριξη όλων των γυναικών με πρόβλημα μαστού από το νοσηλευτικό προσωπικό».

Καινοτομία και Τεχνολογία Αιχμής

Η Μονάδα Μαστού και Γυναίκας στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο αποτελεί, από το 2014, μια κορυφαία μονάδα παρακολούθησης, διάγνωσης και αντιμετώπισης παθήσεων που αφορούν αποκλειστικά στον μαστό.

Στο «One Stop Breast clinic» οι γυναίκες υποβάλλονται σε απεικονιστικό έλεγχο των μαστών (Ψηφιακή Μαστογραφία, Τομοσύνθεση, Υπερηχογράφημα υψηλής ευκρίνειας, ελαστογραφία), καθώς και κλινική εξέταση από εξειδικευμένο Μαστολόγο, ενώ όποτε κριθεί σκόπιμο, μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεση ταυτοποίηση της βλάβης με βιοψία με κόπτουσα βελόνα (Core Biopsy) υπό τοπική αναισθησία και εξαγωγή αποτελέσματος ακόμη και την ίδια ημέρα, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Έχει βραβευτεί επανειλημμένα για τις καινοτόμες μεθόδους που εφαρμόζει στη διάγνωση και θεραπεία και μια από αυτές είναι η στερεοτακτική βιοψία για τη διάγνωση των ύποπτων μικροαποτιτανώσεων. Με αυτήν τη μέθοδο το 85% των ασθενών αποφεύγουν τις μη αναγκαίες επεμβάσεις.

Την τελευταία 10ετία η Μονάδα Μαστού είναι πρωτοπόρα στην αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή σε ένα μόνο χειρουργείο, έχοντας τον μεγαλύτερο αριθμό αποκαταστάσεων πανελλαδικά και χρησιμοποιώντας όλες τις σύγχρονες τεχνικές άμεσης αποκατάστασης.

Αυτό γίνεται με τελευταίας τεχνολογίας ενθέματα ή με αυτόλογα μοσχεύματα (π.χ. ελεύθερο κοιλιακό κρημνό) με γνώμονα πάντα την ογκολογική ασφάλεια, με εξατομικευμένη για κάθε ασθενή μέθοδο, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατό αισθητικά.

Στο Μetropolitan Hospital οι γυναίκες μπορούν να νιώθουν ασφαλείς γιατί υπάρχει μια διεπιστημονική ομάδα που παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μαστολογίας (EUSOMA) βάσει των διεθνών απαιτήσεων, καθιστώντας την Μονάδα Μαστού σημείο αναφοράς στη χώρα μας.

*Το Κέντρο Μαστού βρίσκεται στο θεραπευτήριο Metropolitan Hospital Eθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 στο Νέο Φάληρο.





