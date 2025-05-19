Ο Τζο Μπάιντεν διαγνώστηκε με μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του πρώην προέδρου χθες Κυριακή.

Τι είναι όμως ο καρκίνος του προστάτη, ποια τα συμπτώματα και ποιες οι αιτίες;

Ακολουθεί μια εξήγηση για την ασθένεια αυτή:

Τι είναι ο καρκίνος του προστάτη;

Ο προστάτης είναι ένας μικρός αδένας στο μέγεθος καρυδιού του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την ουροδόχο κύστη. Παράγει και αποθηκεύει ένα γαλακτώδες, πυκνό υγρό, το οποίο αποτελεί το 20-30% του σπέρματος, μαζί με τα σπερματοζωάρια που παράγονται από τους όρχεις και το υγρό των σπερματοδόχων κύστεων. Επίσης, παράγει μια πρωτεΐνη που ονομάζεται ειδικό προστατικό αντιγόνο

Ο καρκίνος του προστάτη ξεκινά με την ανάπτυξη κυττάρων μέσα στον αδένα που, εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, μπορεί να εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος και να γίνει μεταστατικός ή να εξελιχθεί σε προχωρημένος καρκίνος του προστάτη.

Τι είναι ο «επιθετικός» καρκίνος του προστάτη;

Το σύστημα βαθμολόγησης Gleason χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της πρόγνωσης του καρκίνου του προστάτη και κυμαίνεται από 6 έως 10 ανάλογα με την εμφάνιση των καρκινικών κυττάρων σε σύγκριση με τα φυσιολογικά κύτταρα. Η βαθμολογία 6 ή 7 στο σύστημα θεωρείται λιγότερο επιθετική, με τα κύτταρα να φαίνονται υγιή (καλά διαφοροποιημένα) ή κάπως υγιή (μέτρια διαφοροποιημένα). Αυτοί οι καρκίνοι μπορεί να εξαπλώνονται πιο αργά.

Μια βαθμολογία 8 ή υψηλότερη υποδηλώνει υψηλότερο βαθμό επιθετικότητας. Τα κύτταρα είναι ελάχιστα διαφοροποιημένα ή αδιαφοροποίητα από τα υγιή κύτταρα. Το γραφείο του Μπάιντεν δήλωσε ότι η βαθμολογία του ήταν 9, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο καρκίνος του είναι από τους πιο επιθετικούς.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Όλες οι μορφές καρκίνου του προστάτη, συμπεριλαμβανομένων των πιο επιθετικών μορφών, μπορεί να μην εμφανίσουν συμπτώματα μέχρι ο όγκος να μεγαλώσει. Όταν συμβεί αυτό, τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν αίμα στα ούρα και το σπέρμα, ανάγκη για συχνότερη ούρηση, ειδικά τη νύχτα, και δυσκολία στην έναρξη της ούρησης.

Τα συμπτώματα του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη μπορεί να περιλαμβάνουν ακράτεια ούρων, πόνο στην πλάτη, πόνο στα οστά, στυτική δυσλειτουργία, κόπωση, απώλεια βάρους και αδυναμία στα χέρια και τα πόδια.

Ποιες είναι οι αιτίες;

Ενώ η προχωρημένη ηλικία, η παχυσαρκία, η φυλετική καταγωγή και το οικογενειακό ιστορικό της νόσου θεωρούνται παράγοντες κινδύνου, οι ακριβείς αιτίες δεν έχουν προσδιοριστεί. Ο καρκίνος ξεκινά όταν τα κύτταρα του προστάτη αναπτύσσουν αλλαγές στο DNA τους που τα κάνουν να αναπτύσσονται και να πολλαπλασιάζονται πολύ γρήγορα.

Πώς ανιχνεύεται ο καρκίνος του προστάτη;

Οι εξετάσεις αίματος που μετρούν τα επίπεδα του PSA (ειδικά προστατικά αντιγόνα) και οι δακτυλικές εξετάσεις του ορθού είναι συνήθεις εξετάσεις προληπτικού ελέγχου. Οι πιο επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις περιλαμβάνουν βιοψία τμήματος του προστάτη, υπερηχογράφημα και μαγνητική τομογραφία (MRI).

Μπορούν να πραγματοποιηθούν κι άλλες εξετάσεις, ειδικά σε πιο προχωρημένες ή επιθετικές περιπτώσεις, όπως οστικές τομογραφίες, αξονική τομογραφία (CT) του προστάτη ή άλλων οργάνων και ανάλυση ούρων.

Ποιες είναι οι θεραπείες;

Οι θεραπείες ποικίλλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα του καρκίνου και εξαρτώνται από τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του ασθενούς. Σε πρώιμους, μικρούς, αργά εξελισσόμενους καρκίνους του προστάτη, η παρακολούθηση μπορεί να είναι επαρκής. Οι ανεπτυγμένοι καρκίνοι μπορεί να απαιτούν χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του προστάτη, ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία, στοχευμένα φάρμακα όπως πρωτεΐνες PSMA (ειδικό προστατικό αντιγόνο μεμβράνης) και ανοσοθεραπεία.

Ο μεταστατικός καρκίνος είναι πολύ πιο δύσκολος στη θεραπεία από τον εντοπισμένο καρκίνο, επειδή μπορεί να είναι δύσκολο για τα φάρμακα να φτάσουν σε όλους τους όγκους και να ξεριζώσουν πλήρως τα καρκινικά κύτταρα.

Ποιο είναι το ποσοστό επιβίωσης;

Πολλοί παράγοντες καθορίζουν το ποσοστό επιβίωσης, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου του καρκίνου, της ηλικίας του ασθενούς και της συνολικής υγείας. Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία (ACS), υπάρχουν σχεδόν 36.000 θάνατοι ετησίως από καρκίνο του προστάτη.

Το πενταετές ποσοστό επιβίωσης για τους άνδρες που διαγιγνώσκονται κάτω των 65 ετών είναι περίπου 98%, σε σύγκριση με 85% για τους άνδρες άνω των 80 ετών. Εάν ο καρκίνος έχει κάνει μετάσταση σε άλλα μέρη του σώματος, το ποσοστό επιβίωσης μειώνεται σημαντικά, στο 30-40% μετά από πέντε χρόνια.

Ο καρκίνος του προστάτη συνήθως διαγιγνώσκεται νωρίς και συχνά αναπτύσσεται αργά. Οι περισσότεροι άνθρωποι με καρκίνο του προστάτη θεραπεύονται.

Πόσο συχνός είναι ο καρκίνος του προστάτη;

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους καρκίνου, με εκτιμώμενο ποσοστό διαγνωσμένων κρουσμάτων σε έναν στους οκτώ άνδρες κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Το 2021, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) ανέφεραν 236.659 νέα κρούσματα στις ΗΠΑ, ενώ το ACS εκτιμά ότι 313.780 νέα κρούσματα καρκίνου του προστάτη θα διαγνωστούν το 2025.

Ενώ τα ποσοστά αυξάνονται, ο τακτικός έλεγχος και η πρόληψη οδηγούν σε πιο επιτυχημένα αποτελέσματα, με το ACS να αναφέρει ότι 3,3 εκατομμύρια άνδρες στις ΗΠΑ που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη είναι ακόμα ζωντανοί.

