Το ποσοστό επιτυχίας στις Ευρωπαϊκές Εξετάσεις Γενικής Καρδιολογίας, για όλες τις χώρες ανήλθε στο 74,6%, κατά μέσο όρο, ενώ για την Ελλάδα ανήλθε στο 82,3%, κάτι που αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και τις επιστημονικές δεξιότητες που διαθέτουν οι νέοι Έλληνες καρδιολόγοι.

Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Εξετάσεων Γενικής Καρδιολογίας (European Exam in Core Cardiology) καθόρισε για φέτος με βάση τη δυσκολία των θεμάτων και την απόδοση των εξεταζόμενων ως όριο επιτυχούς αποτελέσματος, τις 63 από το σύνολο των 120 ερωτήσεων (52,6%).

Πιο συγκεκριμένα, έκαναν αίτηση 51 άτομα και πέρασαν 42.

Οι πέντε καρδιολόγοι με την υψηλότερη βαθμολογία από την Ελλάδα, στους οποίους μάλιστα θα επιστραφεί από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία το ποσό συμμετοχής τους στις εξετάσεις είναι:

Μαρία Κουρεμέτη

Ιωάννης Μπότης

Καλλιόπη Περλεπέ

Δημήτριος Μηλιόπουλος

Μαρία Άννα Μπασμπάνη

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η κ. Μαρία Κουρεμέτη συγκέντρωσε βαθμολογία 95,83% που είναι η υψηλότερη των εξετάσεων από όλες τις χώρες.

Το European Exam in Core Cardiology (EECC) είναι μια κοινοπραξία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC), της Ένωσης Ευρωπαίων Ιατρικών Ειδικών Καρδιολογίας (UEMS-CS), των συμμετεχόντων Εθνικών και Συνδεδεμένων Καρδιολογικών Εταιρειών και υποστηρίζεται επίσης από ανεξάρτητη ακαδημαϊκή εποπτεία.

Το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Καρδιολογίας έχει κύριο σκοπό να παρέχει μια ευρεία, ισορροπημένη και επικαιροποιημένη εξέταση των βασικών καρδιολογικών γνώσεων που απαιτείται να διαθέτουν οι ειδικευόμενοι και οι ειδικοί καρδιολογίας στη μετέπειτα επιστημονική τους δραστηριοποίηση.

Ο πρόεδρος της ΕΚΕ, καθηγητής Καρδιολογίας κ. Γιώργος Κοχιαδάκης, με αφορμή τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας αναφέρει: «Τα αποτελέσματα και το υψηλό ποσοστό επιτυχίας των νέων Ελλήνων Καρδιολόγων στις πρόσφατες Ευρωπαϊκές Εξετάσεις Γενικής Καρδιολογίας, μας κάνει υπερήφανους και καταδεικνύει την ποιότητα των επιστημόνων που ασχολούνται με την καρδιαγγειακή Ιατρική. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία στο επικείμενο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο θα τιμήσει τους διακριθέντες καρδιολόγους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.