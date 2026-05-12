Η 12η Μαΐου, ημέρα γέννησης της Florence Nightingale, της γυναίκας που θεωρείται η ιδρύτρια της σύγχρονης νοσηλευτικής, αποτελεί σημείο αναφοράς για την παγκόσμια υγειονομική κοινότητα, καθώς τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών.

Καθιερωμένη από το 1965 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών (ICN), αυτή η ημέρα αναγνωρίζει τη διαχρονική και ανεκτίμητη συμβολή των νοσηλευτών στην προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών, η διεθνής υγειονομική κοινότητα αποτίει φόρο τιμής στους επαγγελματίες που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της φροντίδας, στηρίζοντας ασθενείς, οικογένειες και συστήματα υγείας. Το φετινό μήνυμα του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών υπογραμμίζει ότι η ενδυνάμωση των νοσηλευτών δεν αποτελεί μόνο αναγνώριση του έργου τους, αλλά αναγκαία επένδυση για ένα ασφαλέστερο και πιο ανθρώπινο μέλλον στην υγεία.

Ο Θάνος Δημόπουλος (καθηγητής Θεραπευτικής - Ογκολογίας - Αιματολογίας, διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, τ. πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρει ότι για το 2026, το σύνθημα «Our Nurses, Our Future, Empowered Nurses Save Lives» αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των νοσηλευτών στη διαμόρφωση βιώσιμων και ανθεκτικών συστημάτων υγείας. Η έμφαση δίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης του νοσηλευτικού δυναμικού, όχι μόνο ως πυλώνα φροντίδας, αλλά και ως βασικού παράγοντα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων προκλήσεων, οι νοσηλευτές καλούνται να ανταποκριθούν σε σύνθετες απαιτήσεις, συχνά υπό συνθήκες υποστελέχωσης και αυξημένης επαγγελματικής πίεσης».

«Η διεθνής βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι η επένδυση στην ευημερία και την υποστήριξη των νοσηλευτών συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ασφάλεια των ασθενών. Ο ρόλος των νοσηλευτών είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την καταγραφή ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων δεδομένου ότι έχουν πολύ στενή παρακολούθηση των ασθενών. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η συμμετοχή εξειδικευμένων νοσηλευτών σε κλινικές μελέτες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοπιστία των μελετών», σημειώνει ο κ. Δημόπουλος.

Οι διεθνείς οργανισμοί και οι φορείς υγείας καλούν τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε ουσιαστικές παρεμβάσεις, με στόχο τη δημιουργία ασφαλών και υποστηρικτικών εργασιακών περιβαλλόντων, την ενίσχυση της εκπαίδευσης και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας. «Η αντιμετώπιση των αιτιών που οδηγούν σε επαγγελματική εξουθένωση και απομάκρυνση από το επάγγελμα αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα», τονίζει ο καθηγητής.

«Τιμώντας το έργο των νοσηλευτών, συνεχίζουμε να αντλούμε έμπνευση από την παρακαταθήκη της Florence Nightingale, η οποία ενέπνευσε και συνεχίζει να εμπνέει χιλιάδες νοσηλευτές να συνεχίζουν το έργο της Νοσηλευτικής, διατηρώντας ζωντανές τις αξίες της φροντίδας, της επιστημονικής γνώσης και της ανθρωπιάς. Η ενδυνάμωση των νοσηλευτών σήμερα αποτελεί επένδυση στο μέλλον της υγείας για όλους τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο», καταλήγει ο κ. Δημόπουλος.

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ)

Την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών τιμά ο ΠΙΣ, αναγνωρίζοντας την ανυπολόγιστη συνεισφορά του νοσηλευτή στο σύστημα υγείας.

«Ο ΠΙΣ αναγνωρίζει το μεγάλο βάρος που σηκώνουν στις πλάτες τους οι νοσηλευτές τόσο στο ΕΣΥ όσο και στον ιδιωτικό τομέα και στέκεται δίπλα τους αρωγός σε αιτήματα για στις εξοντωτικές βάρδιες, τους χαμηλούς μισθούς, αλλά και τα περιστατικά βίας -λεκτικής, ψυχολογικής και σωματικής- για τα οποία μάλιστα τούς συμπεριέλαβε στις καμπάνιες προηγούμενων ετών για τη "βία στη λευκή μπλούζα», επισημαίνει ο Σύλλογος, σε ανακοίνωσή του και προσθέτει:

«Ως άμεσοι συνεργάτες των ιατρών, οι νοσηλευτές της χώρας δίνουν καθημερινό αγώνα ώστε να παραμείνει η φροντίδα υγείας σε υψηλά επίπεδα προς όφελος των πολιτών. Είναι όμως γνωστό ότι οι κενές θέσεις στα νοσοκομεία όλης της χώρας δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εργασίας, με το αίτημα για μαζικές προσλήψεις να είναι πάγιο, όπως άλλωστε και για τους γιατρούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

