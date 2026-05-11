Ιθάκη: Χωρίς μόνιμο παιδίατρο το νησί εδώ και 1,5 χρόνο

Στο νησί του πολυμήχανου Οδυσσέα δεν έχει ακόμη εμφανιστεί παιδίατρος. 'Ένα πρόβλημα τεράστιο για την Ιθάκη, όπου μεγαλώνουν 400 παιδιά, το οποίο εδώ και ενάμιση χρόνο ταλαιπωρεί εκατοντάδες οικογένειες.

Οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδέψουν στην Κεφαλονιά ή στην Πάτρα, ακόμα και για απλές εξετάσεις.

Τι κατέγραψε το ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

