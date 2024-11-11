Το Νοσοκομείο Μεταξά, μετά από συντονισμένες ενέργειες της Ιατρικής Υπηρεσίας και της Διοίκησης, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της πρωτοποριακής και άκρως στοχευμένης θεραπείας με το νέο ραδιοφάρμακο [177Lu-PSMA-617]-vipivotidetetraxetan- PLUVICTO® έναντι του καρκίνου του προστάτη.

Το συγκεκριμένο ραδιοφάρμακο, ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με εξελισσόμενο θετικό σε ειδικό προστατικό αντιγόνο μεμβράνης (PSMA) μεταστατικό ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη (mCRPC).

Όλοι οι ασθενείς που χρήζουν αυτής της ραδιοϊσοτοπικής θεραπείας, έχουν τη δυνατότητα να τη λάβουν ΔΩΡΕΑΝ στο Εξειδικευμένο Δημόσιο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Μεταξά», καθώς συνταγογραφείται και αποζημιώνεται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ.

Το νοσοκομείο Μεταξά ως ογκολογικού-αντικαρκινικού χαρακτήρα, είναι το πλέον κατάλληλο για την ολοκληρωμένη θεραπευτική αντιμετώπιση των παραπάνω ασθενών και διαθέτει όλες τις απαιτούμενες υποδομές και το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Η χορήγηση της θεραπείας πραγματοποιείται στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, το οποίο διαθέτει την κατάλληλη σχετική άδεια από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, αλλά και την απαιτούμενη εμπειρία για την ασφάλεια του ασθενή και του προσωπικού.

Ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Η έναρξη μιας ακόμα πρωτοποριακής και στοχευμένης θεραπείας στο Νοσοκομείο «Μεταξά» σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη φροντίδα των ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα.

Είναι μια έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών στη χώρα μας.

Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε κάτι που έχει αξία για τον κόσμο που υποφέρει και να κάνουμε τη ζωή των συνανθρώπων μας καλύτερη.

Όσο και αν κάποιοι έχουν επενδύσει στην προπαγάνδα ότι το «ΕΣΥ καταρρέει» στην πραγματικότητα το ΕΣΥ είναι πιο δυνατό και πιο εξοπλισμένο από ποτέ.

Για εμάς στο Υπουργείο Υγείας, αποτελεί υψίστης σημασίας όχι μόνο να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουμε αλλά και να διαφυλάξουμε ότι στο μέλλον θα εξακολουθούμε να προσφέρουμε με αξιοπρέπεια και συνέπεια ακόμα καλύτερες υπηρεσίες υγείας.»

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος δήλωσε:

«Η έναρξη της πρωτοποριακής και άκρως στοχευμένης θεραπείας με ραδιοφάρμακο για τον καρκίνο του προστάτη σε ένα Δημόσιο Νοσοκομείο - η οποία θα παρέχεται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στους ενδεδειγμένους ογκολογικούς ασθενείς - είναι μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της ουσιαστικής ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η καλύτερη απάντηση σε όσους πλάθουν και διακινούν σενάρια επιστημονικής φαντασίας περί διάλυσης ή επικείμενης ιδιωτικοποίησης της δημόσιας υγείας!

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, οφείλεται πρωτίστως στο ζήλο και τη διάθεση προσφοράς του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του Νοσοκομείου Μεταξά για παροχή ολοένα και πιο σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας, σε συνδυασμό με την άσκηση χρηστής διοίκησης, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα αντίστοιχα κονδύλια που απαιτούνται, για μια κατά τα άλλα ακριβή θεραπεία.

Αξίζει να αναφερθεί πως η μια δόση της συγκεκριμένης θεραπείας, υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, για αυτό και υφίστανται πολύ αυστηρά κριτήρια επιλογής των ασθενών που θα ενταχθούν στην εν λόγω θεραπεία, βάσει των διεθνών πρωτοκόλλων.

Το Νοσοκομείο Μεταξά αποτελεί μια από τις «ναυαρχίδες» του νέου ΕΣΥ και για αυτό σε στενή συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιά & Αιγαίου, αναβαθμίζεται συστηματικά και πολυεπίπεδα, στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου το οποίο υλοποιείται μεθοδικά, με τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα να είναι ήδη ορατά.»

