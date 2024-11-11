«Ακόμη πονάει το σώμα μου από το ξύλο που έχω φάει και η ψυχή μου από τους εξευτελισμούς που έχω υποστεί. 'Ομως η μεγαλύτερη κακοποίηση που έχω υποστεί ήταν η εγκατάλειψή μου στα ιδρύματα από τη μάνα μου, αυτό το τραύμα δεν το άντεξα ούτε τότε, ούτε τώρα»..

Με αυτή την κατάθεση ψυχής εξέφρασε ο Αργύρης Ολοκτσίδης, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, την σωματική και ψυχολογική κακοποίηση μου είχε υποστεί επί 13 χρόνια σε δυο ορφανοτροφεία μιλώντας σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από την " Justice Iniative (Πρωτοβουλία Δικαιοσύνης): Η ευρωπαϊκή εκστρατεία κατά της κακοποίησης των παιδιών» με τη συνεργασία του Justice Iniative Greece, του Terre des hommes Hellas και του Δικτύου Αναδόχων γονέων και εθελοντών για την κοινωνική προστασία των ανηλίκων.

Όπως είπε ο κ.Ολοκτσίδης, η τέχνη και ειδικά η συγγραφή ήταν αυτή που τον βοήθησε να επιβιώσει μέσα στα ιδρύματα όπου τον άφησε η μητέρα του, χήρα με 7 παιδιά.

"Κατανοώ με το νου την μάνα μου που αναγκάστηκε να βάλει τρία παιδιά της σε ορφανοτροφεία αλλά το μικρό παιδί μέσα μου δεν μπορεί να την καταλάβει" πρόσθεσε ενώ μια άλλη επιβιώσασα παιδικής κακοποίησης, η 82χρονη Αλεξάνδρα Μπαφατάκη μίλησε για τον τρόμο που ένιωθε ότι η διευθύντρια του ορφανοτροφείου που μεγάλωσε, φώναζε το όνομα της...

Καμία βοήθεια στους καταγγέλλοντες

Στοιχεία για την Ελλάδα από την έρευνα «Our voice» που βρίσκεται σε εξέλιξη σε 29 χώρες με τη συμμετοχή ανθρώπων οι οποίοι υπέστησαν κακοποίηση, παρουσίασε η Νίνα Βαράμεν- Βαλκόμεν (Nina Vaaramen-Valkomen) από την οργάνωση Protect Children και ψυχοθεραπεύτρια, στην Interpol, παιδιών που έχουν πέσει θύματα κακοποίησης.

Στην Ελλάδα συμμετείχαν 1100 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία αποκάλυψαν την κακοποίηση που έχουν υποστεί στην ηλικία των 45-54 χρόνων ενώ ταμπού για τους άνδρες παραμένει η κακοποίηση στην παιδική ηλικία καθώς σε συντριπτικό ποσοστό, δυσκολεύονται να την εκφράσουν.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι- πάνω από 50%- στην Ελλάδα δήλωσαν ότι κακοποιήθηκαν σε ηλικία μικρότερη των 10 ετών σε βαθμό που είχε να κάνει με το άγγιγμα, πράξη που επαναλήφθηκε πολλές φορές. Συνήθως οι θύτες είναι άνδρες, πάνω από 35 ετών του κοντινού περιβάλλοντος του παιδιού το οποίο αισθάνεται ντροπή να το εκμυστηρευθεί και βρίσκει σε πολλές περιπτώσεις το θάρρος, μετά από τα 20 χρόνια οπότε, ανάλογα με τη νομοθεσία, τίθεται θέμα παραγραφής του αδικήματος» είπε η κ. Βαλκόμεν τονίζοντας ότι με την αποκάλυψη του γεγονότος στο συγγενικό περιβάλλον ή αλλού, τα θύματα δήλωσαν ότι δεν βοηθήθηκαν στη συνέχεια από κανέναν.

Η ίδια βρήκε κοινά χαρακτηριστικά στην κακοποίηση σε όλες τις χώρες όπου διεξάγεται η έρευνα, σημειώνοντας ότι στις μακροπρόθεσμες συνέπειες διαχείρισης του τραύματος ή της αδυναμίας αποκάλυψης, συγκαταλέγονται διάφορα προβλήματα ψυχικής υγείας ή κρίσεις πανικού.

"Ο μόνος τρόπος να σταματήσουμε την παιδική κακοποίηση είναι να σπάσουμε τη σιωπή σ΄αυτό το φαινόμενο που δεν είναι νέο . Οι περισσότεροι βιώνουν ντροπή και αυτό είναι το στοίχημα, είναι μια σιωπή που συμφέρει τους θύτες και ντροπιάζει την κοινωνία" τόνισε από την πλευρά της η διευθύντρια κόμβου Ελλάδος του οργανισμού Justice Iniative Αγγελική Βεργίτση. Στις δομές του δήμου Θεσσαλονίκης για τις κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά αναφέρθηκε η αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης για την παιδική μέριμνα, την οικογένεια και την κοινωνία των πολιτών, Θεοδώρα Λειψιστινού κάνοντας μνεία, μεταξύ άλλων, στον Ξενώνα για την κακοποιημένη γυναίκα και τα παιδιά της που λειτουργεί ο δήμος από το 2013 και έκτοτε έχουν φιλοξενηθεί μέχρι σήμερα, συνολικά 110 γυναίκες και 106 παιδιά.

Έλλειψη διασύνδεσης κοινωνικών υπηρεσιών

Για την έλλειψη διασύνδεσης των κοινωνικών υπηρεσιών σχετικά με θέματα κακοποίησης καθώς δεν υπάρχει ενιαίο εθνικό σύστημα παρακολούθησης ανθρώπων που έχουν απασχολήσει σε τέτοια θέματα τις αρχές, μίλησε η πρόεδρος του Δικτύου αναδόχων γονέων και εθελοντών για την κοινωνική προστασία των ανηλίκων Ελένη Γεώργαρου. Συμπλήρωσε επίσης πώς δεν έχει γίνει καμία έκθεση αξιολόγησης για όλα τα ιδρύματα που υπάρχουν Ελλάδα ενώ δεν υπάρχει και κανένα ενδιαφέρον για αναδοχή για παιδιά 10 χρονών και πάνω.

Στην αναγκαιότητα μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία αναφέρθηκε η 'Αννα Γεωργιάδου, κοινωνική λειτουργός, πρόσωπο αναφοράς για τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων δήμου Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπος για την εκπόνηση του Εθνικού σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής εγγύησης για το παιδί Child Guarantee.

«Κύριο εργαλείο μας για την αντιμετώπιση του ζητήματος είναι η γνώση , η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και η υγιής σχέση με τους γονείς. Ενα σωστά ενημερωμένο παιδί είναι λιγότερο πιθανό να πέσει θύμα κακοποίησης και, επίσης, να το αποκρύψει».

Στο πλαίσιο της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης» του δημαρχείου Θεσσαλονίκης, εκτέθηκαν στον χώρο πορτρέτα από το έργο «SHAME - Ευρωπαϊκές Ιστορίες» , μίας συλλογής 100 συνολικά πορτραίτων ενηλίκων θυμάτων παιδικής κακοποίησης απ' όλη την Ευρώπη που τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η «Justice Initiative » είναι ένας Ευρωπαϊκός οργανισμός που δημιούργησε το Ίδρυμα Guido Fluri, στη Βέρνη της Ελβετίας, το 2021. O θεσμός έχει στο κέντρο της αποστολής του τη δικαίωση θυμάτων παιδικής κακοποίησης σε όλη την Ευρώπη. Ο Οργανισμός απέκτησε 14 εθνικά κέντρα (κόμβους) σε όλη την Ευρώπη, ένα από τα οποία βρίσκεται στην Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.