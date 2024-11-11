Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα συγκαλέσει επείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών την ερχόμενη εβδομάδα, για να διακριβωθεί αν η mpox (ευλογιά των πιθήκων) παραμένει παγκόσμια υγειονομική κρίση, όπως αναφέρει ο Οργανισμός σε σημερινή του ανακοίνωση.

Τον Αύγουστο η νόσος, η οποία συνεχίζει να εξαπλώνεται στην Αφρική, χαρακτηρίστηκε από τον ΠΟΥ έκτακτη ανάγκη παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία, το οποίο συνιστά το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

Αυτό ακολούθησε την εξάπλωση ενός νέου στελέχους του ιού, του clade Ib, σε τμήματα της ηπείρου.

Αυτή τη χρονιά, μέχρι τις 3 Νοεμβρίου, έχουν σημειωθεί 46.794 επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα στην Αφρική, περιλαμβανομένων 1.081 θανάτων, ανέφερε ο ΠΟΥ σε έκθεσή του που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Η περισσότερο πληγείσα χώρα είναι η ΛΔ Κονγκό κι ακολουθούν το Μπουρούντι και η Ουγκάντα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η mpox μεταδίδεται μέσω της στενής επαφής. Συνήθως είναι ήπιας μορφής αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις είναι μοιραία.

Προκαλεί συμπτώματα που μοιάζουν με εκείνα της γρίπης και δερματικά εξανθήματα. Αυτό τον μήνα παραδόθηκαν δόσεις εμβολίων για τις 9 περισσότερο πληγείσες αφρικανικές χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

