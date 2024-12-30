Μια νέα μελέτη, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, προειδοποιεί ότι το κάπνισμα είναι πιο βλαβερό απ' ό,τι πιστεύαμε μέχρι τώρα, καθώς κάθε ένα τσιγάρο αφαιρεί περίπου 20 λεπτά από το προσδόκιμο ζωής του καπνιστή.

Για άλλη μια φορά οι αρχές κάλεσαν τους καπνιστές να κόψουν το κάπνισμα το 2025, καθώς αυτή η νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι βλάβες από το κάπνισμα είναι ακόμα πιο επικίνδυνες απ' ό,τι πίστευαν οι ειδικοί.

Ερευνητές του University College London (UCL, Πανεπιστημιακό Κολέγιο Λονδίνου) βρήκαν ότι κάθε τσιγάρο κλέβει κατά μέσο όρο περίπου 20 λεπτά από τη ζωή των καπνιστών, πράγμα που σημαίνει ότι ένα συνηθισμένο πακέτο 20 τσιγάρων συντομεύει κατά σχεδόν επτά ώρες τη ζωή ενός ανθρώπου.

Σύμφωνα με τη μελέτη, αν ένας άνθρωπος, ο οποίος καπνίζει 10 τσιγάρα την ημέρα, κόψει το κάπνισμα την 1η Ιανουαρίου, στις 8 Ιανουαρίου θα έχει αποτρέψει την απώλεια μιας ολόκληρης ημέρας ζωής.

Αν ένας καπνιστής κόψει το κάπνισμα την Πρωτοχρονιά, μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου θα έχει κερδίσει μια εβδομάδα ζωής και μέχρι το τέλος του χρόνου μπορεί να έχει αποφύγει την απώλεια 50 ημερών ζωής.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μετά τη θέσπιση του νομοσχεδίου-ορόσημο περί καπνού και ατμίσματος, που πέρασε πρόσφατα σε δεύτερη ανάγνωση από τη βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μέτρα για να δημιουργηθεί η πρώτη απαλλαγμένη από το κάπνισμα γενιά, καθώς απαγορεύει σταδιακά την πώληση προϊόντων καπνού σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο σε όλους όσοι έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.

Περιλαμβάνει επίσης την επέκταση της απαγόρευσης του καπνίσματος σε μερικούς εξωτερικούς χώρους ώστε να μειωθούν οι βλάβες από το παθητικό κάπνισμα.

«Το κάπνισμα είναι μια δαπανηρή και θανατηφόρα συνήθεια και αυτά τα ευρήματα αποκαλύπτουν τη σοκαριστική πραγματικότητα αυτού του εθισμού, φανερώνοντας το πόσο σημαντικό είναι το κόψιμο του καπνίσματος», αναφέρει ο υπουργός Δημόσιας Υγείας Άντριου Γκουίν σε δήλωση που εκδόθηκε από το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Περίθαλψης.

Επίσης, μια άλλη νέα έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Censuswide, έδειξε ότι περισσότεροι από τους μισούς (53%) καπνιστές σχεδιάζουν να κόψουν το κάπνισμα μέσα στο νέο έτος 2025.

Το κάπνισμα είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο η υπ' αριθμόν ένα αιτία θανάτου, αναπηρίας και κακής υγείας που μπορεί να προληφθεί, σύμφωνα με τις αρχές.

Το βρετανικό υπουργείο Υγείας αναφέρει πως το κάπνισμα προκαλεί περίπου 80.000 θανάτους το χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον ένα στους τέσσερις καρκίνους στην Αγγλία, ενώ σκοτώνει έως τα δύο τρίτα των μακροπρόθεσμων καπνιστών.

«Έχει ζωτική σημασία να καταλάβουν οι άνθρωποι πόσο βλαβερό είναι το κάπνισμα και πόσο πολύ το κόψιμό του μπορεί να βελτιώσει την υγεία τους και το προσδόκιμο ζωής τους», δήλωσε η Σάρα Τζάκσον της Ομάδας Έρευνας του UCL για το Αλκοόλ και τον Καπνό.

Η ίδια πρόσθεσε: «Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι άνθρωποι χάνουν κατά μέσο όρο γύρω στα 20 λεπτά ζωής με κάθε τσιγάρο που καπνίζουν. Όσο πιο σύντομα σταματήσει ένας άνθρωπος να καπνίζει, τόσο περισσότερο θα ζήσει. Το κόψιμο του καπνίσματος σε οποιαδήποτε ηλικία βελτιώνει σημαντικά την υγεία, ενώ τα οφέλη αρχίζουν σχεδόν αμέσως».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.