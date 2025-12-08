Η βιταμίνη C είναι σημαντική για την υγεία μας και βοηθά τον οργανισμό με πολλούς τρόπους, ωστόσο δεν μας κάνει καλά πιο γρήγορα όταν έχουμε ίωση, ούτε μας θωρακίζει ώστε να μην αρρωστήσουμε, αναφέρει ο καθηγητής ανοσολογίας στο Imperial College του Λονδίνου, Ντάνιελ Ντέιβις.

«Πρόκειται για ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που βοηθά στην προστασία των κυττάρων από τις επιβλαβείς ασταθείς ενώσεις που προκύπτουν από τοξίνες και ρύπανση. Βοηθά το σώμα να απορροφήσει σίδηρο και χρησιμοποιείται επίσης στην παραγωγή κολλαγόνου. Ωστόσο, η ιδέα ότι η λήψη υψηλών δόσεων βιταμίνης C – ή η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων χυμού πορτοκαλιού – θα σας προστατεύσει από το κρυολόγημα ή θα σας βοηθήσει να αναρρώσετε γρηγορότερα, είναι μύθος», αναφέρει ο καθηγητής σε βιβλίο του.

Μάλιστα, εξηγεί γιατί αυτός ο μύθος γύρω από τις «αντιγριπικές» ιδιότητες της βιταμίνης C υπάρχει εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Ο λόγος, όπως λέει, είναι ο Λάινους Πόλινγκ, ένας από τους σημαντικότερους χημικούς του 20ού αιώνα, που έχει κερδίσει δύο φορές το βραβείο Νόμπελ.

Ο Πόλινγκ συνέβαλε σημαντικά στην κατανόηση των βιταμινών, ωστόσο, σύμφωνα με τον καθηγητή, υπερέβαλε στα οφέλη της βιταμίνης C.

Το βιβλίο του Πόλινγκ με τίτλο «Η βιταμίνη C και το κοινό κρυολόγημα», που εκδόθηκε το 1970, έγινε μπεστ σέλερ, και υπήρχε τόσο μεγάλη ζήτηση που δημιουργήθηκαν νέα εργοστάσια για να καλύψουν την παραγωγή συμπληρωμάτων.

Ωστόσο, οι σημερινές έρευνες δείχνουν πως όσοι λαμβάνουν συμπληρώματα βιταμίνης C είναι εξίσου επιρρεπείς στο κρυολόγημα με όσους δεν λαμβάνουν. Και ενώ η βιταμίνη μπορεί να μειώσει ελαφρώς τη διάρκεια των συμπτωμάτων (κατά περίπου 8% στους ενήλικες), το συνολικό αποτέλεσμα είναι μέτριο, τονίζει ο καθηγητής.

Ο Ντέιβις σημειώνει πως «είναι δύσκολο να ερμηνεύσουμε αυτά τα δεδομένα, καθώς οι άνθρωποι που λαμβάνουν τακτικά υψηλές δόσεις βιταμίνης C είναι γενικά πιο προσεκτικοί με την υγεία τους».

Ο ίδιος συνιστά να εστιάσουμε στη βιταμίνη D και όχι στη C, αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τις ασθένειες. «Η δράση της στο ανοσοποιητικό σύστημα είναι αποδεδειγμένη», λέει, σύμφωνα με τον Guardian.

Σημειώνεται πως τη βιταμίνη D την λαμβάνουμε από την έκθεση στον ήλιο μεταξύ Μαρτίου και Οκτωβρίου, ωστόσο τους χειμερινούς μήνες προτείνονται και τα συμπληρώματα.

