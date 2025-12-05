Με το συναίσθημα της ζήλιας ασχολείται η εκπομπή «Ζω Καλά», το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 11.30, στον ΣΚΑΪ. Οι ειδικοί μιλούν για τα σημάδια της ζήλιας που είναι ορατά από την πρώτη κιόλας στιγμή, εξηγούν πως η έκθεση στα social media θρέφει τη ζήλια και μιλούν για την παθολογική ζήλια αλλά και τον φθόνο.

Δείτε το trailer:

Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι η δημοσιογράφος Ναταλία Αργυράκη, η οποία μιλάει για τη θέση που έχει η ζήλια στη ζωή της, θυμάται το πιο ακραίο πράγμα που έχει κάνει επειδή ζήλεψε και εξηγεί τι την έχει βοηθήσει περισσότερο στο να διαχειρίζεται τα συναισθήματα ζήλιας.

Ακόμη, στην εκπομπή μιλάμε για την ορθορεξία, όταν δηλαδή η υγιεινή ζωή γίνεται εμμονή και μαθαίνουμε όλα να νεότερα επιστημονικά δεδομένα για το ηλεκτρονικό και θερμαινόμενο τσιγάρο.



«Ζω Καλά»

Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

# ZwKala

Sneak preview:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.