Την υψηλή αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού επιβεβαιώνει νέα μελέτη Γάλλων εμπειρογνωμόνων, η οποία ανέλυσε τη θνησιμότητα σχεδόν 29 εκατομμυρίων ανθρώπων ηλικίας 18 έως 59 ετών για το 2021.

Η ανεξάρτητη ομάδα Epi-Phare δημοσίευσε τα ευρήματά της στις 4 Δεκεμβρίου στο επιστημονικό περιοδικό The Journal of the American Medical Association. Βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι τα εμβόλια κατά της Covid-19 απέτρεψαν σημαντικό αριθμό θανάτων, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Όπως δήλωσε ο καθηγητής Μαχμούντ Ζουρέκ, επιδημιολόγος και διευθυντής της Epi-Phare, «Τα εμβολιασμένα άτομα πεθαίνουν λιγότερο συχνά από τα μη εμβολιασμένα άτομα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα». Ο ίδιος τόνισε πως δεν διαπιστώθηκε αυξημένος κίνδυνος θνησιμότητας μεταξύ των εμβολιασμένων, ενώ η μείωση του κινδύνου κυμαίνεται από 20% έως 25%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, τα εμβολιασμένα άτομα έχουν 74% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από Covid-19 σε σχέση με τα μη εμβολιασμένα. Ακόμη και όταν εξαιρούνται οι θάνατοι που σχετίζονται με νοσηλεία λόγω Covid, παρατηρείται μείωση της συνολικής θνησιμότητας κατά 24%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

