Μια ομάδα ερευνητών ύπνου από τη Βρετανική Εταιρεία Ύπνου καλεί την κυβέρνηση της Βρετανίας να καταργήσει τις αλλαγές της ώρας που πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο, λόγω των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν στον ύπνο και την υγεία του κιρκάδιου ρυθμού.

Αφού εξέτασε τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία ότι η καλή λειτουργία του κιρκάδιου ρυθμού και ο ύπνος επηρεάζονται θετικά από το φυσικό φως της ημέρας και αρνητικά από τις αλλαγές της ώρας δύο φορές τον χρόνο και ιδίως όταν τα ρολόγια μετακινούνται μπροστά την άνοιξη, η Βρετανική Εταιρεία Ύπνου συνιστά την κατάργηση των αλλαγών αυτών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε δήλωσή της, που δημοσιεύεται στο περιοδικό «Journal of Sleep Research», η Εταιρεία «συνιστά ανεπιφύλακτα» η κανονική ώρα να ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Η λέκτορας Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Strathclyde, Μέγκαν Κρόφορντ, σημειώνει ότι σε περίπτωση που επικρατήσει η θερινή ώρα όλο τον χρόνο, αυτό θα είναι «μια λανθασμένη ιδέα από την άποψη του ύπνου και της κιρκάδιας υγείας. Τα πρωινά είναι η ώρα που τα ρολόγια του σώματός μας έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για φως για να παραμείνουν σε συγχρονισμό. Στα δικά μας γεωγραφικά πλάτη δεν υπάρχει πλεονάζον φως ημέρας για εξοικονόμηση κατά τους χειμερινούς μήνες και δεδομένης της επιλογής μεταξύ του φυσικού φωτός το πρωί και του φυσικού φωτός το απόγευμα, τα επιστημονικά στοιχεία ευνοούν το φως το πρωί».

Ο Μάλκολμ βον Σαντζ, καθηγητής Χρονοβιολογίας στο Πανεπιστήμιο Northumbria και μέλος του ερευνητικού κέντρου Northumbria Centre for Sleep Research, εξηγεί ότι «ζητώντας να ισχύει η καθιερωμένη ώρα για όλο τον χρόνο, η Εταιρεία τονίζει ότι το φυσικό φως της ημέρας το πρωί είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της βέλτιστης ευθυγράμμισης των ρολογιών του σώματός μας με την ημέρα και τη νύχτα, η οποία είναι απαραίτητη για τον βέλτιστο ύπνο και τη συνολική υγεία».

Όπως προσθέτει, «η επαναφορά της μόνιμης καθιερωμένης ώρας θα σήμαινε ότι τα ρολόγια μας θα ήταν στενά ευθυγραμμισμένα με την ηλιακή ώρα και ενώ θα σήμαινε νωρίτερα ηλιοβασιλέματα το καλοκαίρι, θα υπήρχαν πρόσθετα οφέλη για την υγεία από τη βελτίωση του ύπνου και της κιρκάδιας ευθυγράμμισης, λόγω της αυξημένης έκθεσης στο πρωινό ηλιακό φως από το φθινόπωρο έως την άνοιξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

