Mελέτη συνδέει την νόσηση από κορονοϊό στην εγκυμοσύνη με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού του παιδιού

Ανησυχητική μελέτη που συνδέει την νόσηση των εγκύων με κορονοϊό με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού των παιδιών, παρουσιάστηκε σε ιατρικό συνέδριο στην Κοπεγχάγη.

Συγκεκριμένα, στην έρευνα που παρουσιάστηκε τον Μάιο διαπιστώθηκε πως τα 23 από τα 211 παιδιά που γεννήθηκαν, δηλαδή το 11% είναι στο φάσμα του αυτισμού.

Η έρευνα έγινε από την παιδίατρο - λοιμωξιολόγο Καρίν Νίλσεν, η οποία μελέτησε έγκυες γυναίκες και νεογέννητα που εκτέθηκαν στον COVID.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Νίλσεν είχε μόλις ολοκληρώσει ερευνητικό έργο σχετικά με το πώς η αναδυόμενη μολυσματική ασθένεια Ζίκα προκαλεί σοβαρές γενετικές ανωμαλίες. Ανησυχώντας ότι ο κορονοϊός θα μπορούσε να έχει παρόμοιο αντίκτυπο, άρχισε να ερευνά και μέλλουσες μητέρες που βρέθηκαν θετικές στον Covid.

Αφού οι συμμετέχουσες στη μελέτη γέννησαν, τότε το ιατρικό προσωπικό στο Νοσοκομείο Παίδων Mattel του UCLA παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο. Πολλά νεογέννητα χρειάστηκαν εντατική φροντίδα.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές ανέλυσαν βίντεο με τα βρέφη, με τη χρήση του General Movement Assessment, ενός εργαλείου που έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση των κινητικών λειτουργιών και την εκτίμηση των κινδύνων για νευροαναπτυξιακές διαταραχές, όπως η εγκεφαλική παράλυση. Είναι ανησυχητικό ότι το 14% των βρεφών παρουσίασαν σημάδια αναπτυξιακών προβλημάτων κατά τη διάρκεια των πρώιμων αξιολογήσεων.

Οι επακόλουθες κλινικές αξιολογήσεις παρουσίαζαν παρόμοια ανησυχητική εικόνα. Σε βρέφη ηλικίας 6 έως 8 μηνών, τα 13 από τα 109 που γεννήθηκαν από μητέρες που μολύνθηκαν με COVID κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης απέτυχαν σε αναπτυξιακά τεστ.

Καθώς η μελέτη επεκτάθηκε, συμπεριέλαβε περισσότερους συμμετέχουσες, και επιπρόσθετα στοιχεία. Περίπου το 11,6% των νηπίων που γεννήθηκαν από μητέρες με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από COVID κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, παρουσίασαν καθυστερήσεις στη γνωστική, κινητική ή γλωσσική ανάπτυξη.



Τα ευρήματα της μελέτης συμπίπτουν με τις μακροπρόθεσμες συνέπειες του COVID, που είναι η άνοια και η πρώιμη εμφάνιση αναπτυξιακών προβλημάτων.

Ωστόσο, τα ευρήματα αυτά δεν έγιναν αποδεκτά από όλη την επιστημονική κοινότητα. Ενώ ορισμένες έρευνες υποστηρίζουν τα αποτελέσματα της Νίλσεν, άλλες δείχνουν ελάχιστο έως καθόλου αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αναπτυξιακών ή συμπεριφορικών προβλημάτων σε παιδιά.

Για παράδειγμα, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA τον Οκτώβριο του 2024, έδειξε πως τα παιδιά που γεννήθηκαν κατά το πρώτο έτος της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκτέθηκαν στον Covid μέσα στη μήτρα, δεν είχαν περισσότερες πιθανότητες να είναι αυτιστικά σε σχέση με τα παιδιά που δεν εκτέθηκαν ή με τα παιδιά πριν από την πανδημία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.