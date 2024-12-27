Οι υγειονομικές αρχές του Κοσόβου ανακοίνωσαν σήμερα ότι εντόπισαν το πρώτο κρούσμα της ευλογιάς των πιθήκων στη χώρα σε άνδρα που είχε επιστρέψει πρόσφατα από την Αφρική.

Το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Κοσσυφοπεδίου ανακοίνωσε ότι 30χρονος Κοσοβάρος εισήχθη στο νοσοκομείο στις 24 Δεκεμβρίου μετά την επιστροφή του από χώρα της δυτικής Αφρικής. Δεν κατονομάζει τη χώρα.

«Τα συμπτώματά του ήταν πυρετός, ρίγη και δερματικές αλλαγές στο πρόσωπο και τα χέρια» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ινστιτούτο, προσθέτοντας ότι ο ασθενής φαινόταν σταθερός.

Οι υγειονομικές Αρχές εντόπισαν όλους τους ανθρώπους με τους οποίους είχε επαφή ο ασθενής και μοιράστηκαν συστάσεις για μέτρα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε στα τέλη Νοεμβρίου ότι η επιδημία ευλογιάς των πιθήκων συνέχισε να αποτελεί έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία.

Κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον Αύγουστο, όταν νέα μορφή της ασθένειας εξαπλώθηκε από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις γειτονικές χώρες.

Η ευλογιά των πιθήκων είναι μια συνήθως ήπια ιογενής λοίμωξη.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκεφάλους και δερματικές βλάβες.



