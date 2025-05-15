Ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη 15 Μαΐου, η λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης των ασθενών στις εφημερίες των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών. Το σύστημα ξεκίνησε πιλοτικά τη λειτουργία του από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ενώ θα επεκταθεί σε 15 μεγάλα νοσοκομεία της χώρας το επόμενο δίμηνο και σε 85 μέχρι το τέλος του έτους.

Μέσω της εφαρμογής, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τα Νοσοκομεία που βρίσκονται σε εφημερία, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας. Την ίδια στιγμή, έχουν τη δυνατότητα να πληροφορούνται για τις διαθέσιμες ιατρικές ειδικότητες που καλύπτει το εκάστοτε Νοσοκομείο, καθώς και για τους εκτιμώμενους χρόνους αναμονής ανά ειδικότητα.

Με την άφιξή του στο Νοσοκομείο, ο πολίτης θα παραλαμβάνει το εισιτήριό του, γνωστό ως «βραχιολάκι» από το ειδικό εκδοτήριο που βρίσκεται στην Είσοδο των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Αυτό το εισιτήριο θα τον συνοδεύει σε όλα τα στάδια της ιατρικής του εξυπηρέτησης και θα φέρει έναν κωδικό QR. Όταν σκανάρει τον κωδικό έχει τη δυνατότητα:

Nα μάθει τον αριθμό του εισιτηρίου του

Nα γνωρίζει πόσα άτομα προηγούνται στην αναμονή

Nα πληροφορηθεί τον εκτιμώμενο χρόνο αναμονής

Να ακυρώσει το εισιτήριο του για οποιονδήποτε λόγο

Ο πολίτης παραμένει σε αναμονή έως ότου κληθεί από τη Γραμματεία/Γραφείο Κίνησης, η οποία προβάλλει τους αριθμούς των εισιτηρίων σε ειδικές οθόνες. Στη συνέχεια η Διαλογή τον καθοδηγεί στα αντίστοιχα ιατρεία.

Σε όλη τη διάρκεια, η προβολή του αριθμού του εισιτηρίου γίνεται σε οθόνες που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία, όπως στους διαδρόμους, έξω από τα ιατρεία ή στις κεντρικές οθόνες των χώρων αναμονής.

Αν η άφιξη στα ΤΕΠ γίνει με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τότε ο συνοδός του ασθενούς φτάνοντας στα επείγοντα θα εκδίδει εισιτήριο, θα έχει τη δυνατότητα να κληθεί απευθείας από τη Διαλογή και τότε το περιστατικό να προωθηθεί στις αίθουσες ιατρών.

Το ίδιο σύστημα δίνει, μεταξύ άλλων τη δυνατότητα στον θεράποντα ιατρό να εξυπηρετήσει σύμφωνα με τη βαρύτητα του κάθε περιστατικού καθώς και να μεταφέρει την υπηρεσία από ένα ιατρείο σε άλλο, ή σε άλλη γραμματεία με ένα απλό κλικ.

Πηγή: skai.gr

