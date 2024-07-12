Υπερσύγχρονο Διαγνωστικό Κέντρο HealthSpot του Ομίλου HHG στη Σαντορίνη

Η βελτίωση των υποδομών και η ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στις νησιωτικές περιοχές είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη τόσο του τουριστικού ρεύματος, όσο και του τοπικού πληθυσμού, εξασφαλίζοντας μια υγιή και ασφαλή παραμονή στην Ελλάδα για όλους.

Το Hellenic Healthcare Group (ΗΗG), o μεγαλύτερος όμιλος υγείας στην Ελλάδα, με σκοπό την αναβάθμιση των ιατρικών υποδομών εκτός Αττικής, έχει επεκτείνει το δίκτυο διαγνωστικών του κέντρων και στις Κυκλάδες. Το πολυϊατρείο HealthSpot είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο διαγνωστικό κέντρο το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Σαντορίνης στη Μεσαριά, και προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο νησί αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων.

Στο Kέντρο πραγματοποιούνται μικροβιολογικές εξετάσεις, υπέρηχοι, triplex, stress echo, τεστ κοπώσεως, τοποθέτηση holter, ακτινογραφίες, ψηφιακές μαστογραφίες, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, ενώ γίνονται δεκτά και παραπεμπτικά ΕΟΠΥΥ.

Το Healthspot Σαντορίνης, εκτός από διαγνωστικές εξετάσεις, δίνει και τη δυνατότητα ραντεβού με ιατρό, καθώς στελεχώνεται από εξειδικευμένους και έμπειρους ιατρούς, συνεργάτες των θεραπευτηρίων του Ομίλου HHG, ενώ προσφέρει και την υπηρεσία «δεύτερης γνώμης» από ιατρούς του Ομίλου, για πιο ολοκληρωμένη διάγνωση. Το Κέντρο διαθέτει, επίσης, πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο, υπηρεσία “doctor on call” για 24/7 κάλυψη οποιουδήποτε περιστατικού, παρέχει υπηρεσίες κατ' οίκον καθώς και τη δυνατότητα κάλυψης εκδηλώσεων, αθλητικών events κ.ά.

Το έμπειρο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό του Κέντρου, σε συνδυασμό με τoν εξοπλισμό αιχμής, το καθιστούν ένα κορυφαίων προδιαγραφών "spot" υγείας στη Σαντορίνη.

Το HealthSpot Σαντορίνης βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τα θεραπευτήρια του Ομίλου HHG (Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Metropolitan General, Λητώ, Creta Interclinic,) και με τις άλλες δομές υγείας του Hellenic Healthcare Group.

