Συμβουλές ανακούφισης από το ηλιακό έγκαυμα

H έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, με τις κατάλληλες προφυλάξεις, έχει σημαντικά οφέλη για την υγεία μας. Ωστόσο η έκθεση στον ήλιο, εκτός από την ευεργετική της δράση, εγκυμονεί και αρκετούς κινδύνους όπως τα ηλιακά εγκαύματα.

Συγκεκριμένα οι κλινικές εκδηλώσεις του ηλιακού εγκαύματος κυμαίνονται από ήπιο ερύθημα (κοκκίνισμα) ως δημιουργία φυσαλίδων. Τα ηλιακά εγκαύματα αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος και πρόκληση φωτογήρανσης, γι’ αυτό θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε αντι-ηλιακά μέτρα προφύλαξης.

1. Μειώστε τη θερμοκρασία του δέρματός σας

Κάντε ένα δροσερό μπάνιο ή ντους για να μειώσετε τη θερμοκρασία του δέρματός σας. Αν το έγκαυμα σας επηρεάζει μόνο μια μικρή περιοχή, μπορείτε να εφαρμόσετε απαλά επάνω στο έγκαυμα μια κρύα κομπρέσα ή μια βρεγμένη πετσέτα, μέχρι να αισθανθείτε το δέρμα σας πιο δροσερό.

2. Ενυδατώστε το δέρμα σας

Όσο το δέρμα σας είναι ακόμα υγρό, εφαρμόστε μια ενυδατική κρέμα ή λοσιόν για να σφραγίσετε την υγρασία. Τις πρώτες ημέρες μετά το αρχικό έγκαυμα, εφαρμόστε συχνά ενυδατική κρέμα για να περιορίσετε την ξηρότητα.

3. Εφαρμόστε μια κρέμα για τη φαγούρα

Εάν αισθάνεστε φαγούρα, δοκιμάστε να εφαρμόσετε ένα λεπτό στρώμα κρέμας υδροκορτιζόνης 1% στην ηλιοκαμένη περιοχή.

4. Κρατήστε τον εαυτό σας ενυδατωμένο

Αυτό που βοηθάει ένα ηλιακό έγκαυμα είναι η ενυδάτωση. Πίνετε πολύ νερό. Τα αθλητικά ποτά που αναπληρώνουν τους ηλεκτρολύτες μπορούν επίσης να βοηθήσουν.

5. Μην αγγίζετε τις φουσκάλες

Για να αποφύγετε τη μόλυνση και τις ουλές, αφήστε τις φουσκάλες να επουλωθούν μόνες τους.

6. Επισκεφθείτε τον ιατρό σας

Καλέστε το γιατρό σας εάν έχετε μεγάλες φουσκάλες, πονάτε πολύ ή έχετε αναπτύξει πυρετό, ρίγη, ζάλη ή σύγχυση

Πώς θα προλάβετε ένα ηλιακό έγκαυμα;

• Επιλέξτε τα σκιερά μέρη

Να αποφεύγετε την έντονη έκθεση στον ήλιο. Οι υπεριώδεις ακτινοβολίες περνούν ακόμη και τα σύννεφα γι’ αυτό χρειάζονται προστασία και τις συννεφιασμένες μέρες.

• Φορέστε προστατευτικό ρουχισμό και καπέλο.

• Εφαρμόστε αντηλιακό κάθε μέρα.

Τοποθετείστε το αντιηλιακό 30 λεπτά πριν την έκθεση στον ήλιο. Μην ξεχνάτε να επαναλαμβάνετε την εφαρμογή του αντηλιακού κατά τη διάρκεια της ημέρας κάθε 90 λεπτά περίπου. Αν μπείτε στη θάλασσα ή ιδρώσετε πολύ, εφαρμόσετε ξανά.

• Χρησιμοποιείστε αντι-ηλιακά με ευρύ φάσμα προστασίας (UVB + UVA) και υψηλό δείκτη προστασίας (SPF > 25).

• Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας αν λαμβάνετε φάρμακα που αυξάνουν την ευαισθησία του δέρματος στον ήλιο.

Συμπερασματικά, με βάση τα έγκυρα επιστημονικά στοιχεία, η έκθεση στον ήλιο θα πρέπει να γίνεται με μέτρο και με τις κατάλληλες προφυλάξεις ώστε να επωφεληθούμε από τις θετικές επιδράσεις της ηλιακής ακτινοβολίας χωρίς να θέτουμε την υγεία μας σε κίνδυνο.

