ΠΟΥ για χολέρα: Πάνω από 300.οοο κρούσματα, τουλάχιστον 2.500 νεκροί 

«Καμπανάκι» για την επανεμφάνιση της χολέρας, κρούει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Από την αρχή του έτους, πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν αρρωστήσει από χολέρα και πάνω από 2.300 πέθαναν από αυτήν δήλωσε χαρακτηριστικά ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους.



Η αντίδραση της παγκόσμιας κοινότητας δεν είναι η ενδεδειγμένη, καθώς επηρεάζεται από μια κρίσιμη έλλειψη εμβολίων. Η ζήτηση συνεχίζει να υπερβαίνει την προσφορά, με αίτημα για 105 εκατομμύρια δόσεις από 18 χώρες από τον Ιανουάριο του 2023. Μόλις 55 εκατομμύρια δόσεις έχουν παραχθεί την ίδια περίοδο, τόνισε ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους.

Την Παρασκευή ο ΠΟΥ προειδοποίησε για τουλάχιστοναπό χολέρα στο Σουδάν . Εκτιμάται δε, ότι οι νεκροί από χολέρα είναι πολύ περισσότεροι, αλλά υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην επικαιροποίηση των στοιχείων λόγω των ανύπαρκτων υποδομών.Ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για περαιτέρω επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγής εμβολίων και καλεί όλες τις χώρες να επενδύσουν στις αποχετευτικές δομές, καθώς και στην ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης για την πρόληψη περαιτέρω εστιών μόλυνσης.

