Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) αύξησε σήμερα το επίπεδο συναγερμού για την mpox και ζήτησε από τις χώρες να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα ενημέρωσης για τους ταξιδιώτες που έρχονται από περιοχές που έχουν επηρεαστεί από τον ιό.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία ανέφερε πως βλέπει τώρα έναν "μέτριο" κίνδυνο mpox, σε σύγκριση με έναν "χαμηλό" κίνδυνο νωρίτερα, για τον ευρύτερο πληθυσμό και τους ταξιδιώτες. Πρόσθεσε πως η πιθανότητα μετάδοσης στην Ευρώπη παραμένει πολύ μικρή, δεδομένου ότι οι εισαγόμενες μολύνσεις διαγιγνώσκονται γρήγορα και εφαρμόζονται μέτρα ελέγχου.

Η παρούσα έξαρση της ασθένειας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ξεκίνησε με την εξάπλωση ενός ενδημικού στελέχους γνωστού ως clade I. Όμως μια νέα παραλλαγή, η clade Ib, φαίνεται να εξαπλώνεται πιο εύκολα μέσω καθημερινών στενών επαφών, περιλαμβανομένων των σεξουαλικών επαφών.

"Λόγω των στενών συνδέσεων ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αφρική, πρέπει να προετοιμαστούμε για περισσότερες εισαγόμενες μολύνσεις του clade I", δήλωσε η διευθύντρια του οργανισμού Πάμελα Ρέντι Βάγκνερ.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την έξαρση της ασθένειας στην Αφρική, κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης αφότου μολύνσεις με το στέλεχος clade Ib άρχισαν να εξαπλώνονται στις γειτονικές της ΛΔ του Κονγκό χώρες. Χθες, Πέμπτη, μια μόλυνση από το νέο στέλεχος επιβεβαιώθηκε στη Σουηδία, το πρώτο σημάδι πρώτη ένδειξη της εξάπλωσής του εκτός Αφρικής.

Το ευρωπαϊκό CDC συνέστησε στις αρχές δημόσιας υγείας να ετοιμάσουν σχέδια και να προετοιμαστούν για γρήγορα εντοπισμό τυχόν μολύνσεων με το clade I που μπορεί να φθάσουν στην Ευρώπη. Προβλέπει πως ο αντίκτυπος από αυτό το στέλεχος του ιού θα είναι μικρός στην Ευρώπη εφόσον υπάρξει η κατάλληλη επιτήρηση και εφαρμοστούν μέτρα ελέγχου.

Η mpox είναι μια ιογενής λοίμωξη που προκαλεί συμπτώματα που μοιάζουν με εκείνα της γρίπης και αν και είναι συχνά ήπια, μπορεί να είναι μοιραία σε σπάνιες περιπτώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

