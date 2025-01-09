Οι άνθρωποι που ζουν κοντά σε αεροδρόμια και εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα θορύβου των αεροσκαφών μπορεί να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κακής καρδιακής λειτουργίας, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Journal of American College of Cardiology».

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής το University College London, εξέτασε λεπτομερή δεδομένα για 3.635 άτομα που ζούσαν κοντά σε τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια της Βρετανίας (Χίθροου, Γκάτγουικ, Μπέρμιγχαμ και Μάντσεστερ). Στη συνέχεια συνέκρινε τη δομή και τη λειτουργία της καρδιάς όσων ζούσαν σε περιοχές με υψηλότερο θόρυβο από αεροσκάφη με εκείνων που ζούσαν σε περιοχές με χαμηλότερο θόρυβο.

Έπειτα και από την προσαρμογή των δεδομένων με βάση παράγοντες της υγείας και του τρόπου ζωής των συμμετεχόντων, διαπιστώθηκε ότι όσοι ζούσαν σε περιοχές με υψηλότερα από τα συνιστώμενα επίπεδα θορύβου των αεροσκαφών είχαν πιο δύσκαμπτους και παχύτερους καρδιακούς μύες που συστέλλονταν και διαστέλλονταν λιγότερο εύκολα και ήταν λιγότερο αποτελεσματικοί στην άντληση του αίματος στο σώμα. Αυτό συνέβαινε ιδιαίτερα στους ανθρώπους που ήταν εκτεθειμένοι σε υψηλότερο θόρυβο αεροσκαφών τη νύχτα.

Σε ξεχωριστές αναλύσεις 21.360 ατόμων που δεν εκτίθενται σε θόρυβο αεροσκαφών, οι ερευνητές εντόπισαν ότι αυτοί οι τύποι καρδιακών ανωμαλιών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δύο έως τέσσερις φορές αυξημένο κίνδυνο μείζονος καρδιακού συμβάντος, όπως καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο ή απειλητικές για τη ζωή αρρυθμίες.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η μελέτη είναι παρατηρησιακή, οπότε δεν μπορεί να οδηγήσει με βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι τα υψηλά επίπεδα θορύβου των αεροσκαφών προκάλεσαν αυτές τις διαφορές στη δομή και τη λειτουργία της καρδιάς.

Ωστόσο, συμπληρώνουν ότι τα αποτελέσματά της προστίθενται σε έναν αυξανόμενο όγκο αποδείξεων ότι ο θόρυβος των αεροσκαφών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

