Ποδαρικό με κοκτέιλ αναπνευστικών ιώσεων φαίνεται να κάνει το 2025. Στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων τα περιστατικά προς εξέταση και πιθανή λήψη αγωγής προς ανακούφιση των συμπτωμάτων παρουσιάζουν αυξητική τάση, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Δρ. Τσικρικά Σταματούλα, πνευμονολόγος στο Νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ» και πρόεδρος Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας,

Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν, το κύμα ιογενών ιώσεων που πλήττει το αναπνευστικό σύστημα δοκιμάζει τις αντοχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την υπομονή των πολιτών, κυρίως αυτών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, προσθέτει.

«Για παράδειγμα παθογόνα όπως η εποχική γρίπη, ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV), ο πνευμονιόκοκκος, χωρίς να λησμονούνται και οι νέες παραλλαγές του κορονοϊού έχουν τη δυνατότητα να εξαπλώνονται ευκολότερα λόγω των κλειστών χώρων, της διασποράς των σταγονιδίων και της αυξημένης υγρασίας.

Η αυξητική τάση των κρουσμάτων των εν λόγω ιώσεων αποτυπώνεται αριθμητικά κατά το τελευταίο διάστημα σε αυξημένες εισαγωγές στα νοσηλευτικά θεραπευτήρια ανά την επικράτεια» τονίζει.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων, χωρίς να μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια ο πραγματικός αριθμός των μολύνσεων και διασποράς στην κοινότητα, αναφέρει η κ. Τσικρικά.

Τα συμπτώματα και τα μέτρα προστασίας

Ισχυρή σύσταση οι ασθενείς με χρόνια προβλήματα υγείας και μειωμένο αμυντικό σύστημα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας όσον αφορά τις λοιμώξεις ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού οι οποίες αναμένονται να κορυφωθούν τις επόμενες εβδομάδες με την περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την κ. Τσικρικά, οι συγκεκριμένοι αναπνευστικοί ιοί και παθογόνα μεταδίδονται με πολύ συναφή τρόπο και παρουσιάζουν παρόμοια συμπτωματολογία, όπως για παράδειγμα υψηλό πυρετό, ξηρό ή παραγωγικό βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, βράγχος φωνής, κεφαλαλγία, μυαλγίες, αρθραλγίες, έκδηλη αδυναμία και καταβολή, ενώ έχουν διαγνωσθεί και περιστατικά συνλοίμωξης με βαριά κλινική συμπτωματολογία.

«Αδήριτη ανάγκη, ο άμεσος σχεδιασμός και οργάνωση ενός νέου χάρτη υγείας ανά την επικράτεια, η στοχευμένη ενίσχυση και ανασυγκρότηση των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, η στελέχωση όλων των βαθμίδων υγείας και κυρίως της πρωτοβάθμιας, καθώς και η ορθή διαχείριση των ανθρώπινων και των υλικοτεχνικών πόρων που θα αποσυμπιέσουν το ήδη υποστελεχωμένο και γηρασμένο ΕΣΥ και θα βελτιώσουν σημαντικά το επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας των πολιτών», τονίζει η Δρ Τσικρικά Σταματούλα.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό, υπογραμμίζει, ότι μόνο η τεκμηριωμένη γνώση αποτελεί τη μέγιστη δύναμη και τον θεμέλιο λίθο πρόληψης και όχι η αναζήτηση στον «γιατρό του ίντερνετ» όπου τις περισσότερες φορές αναγράφονται ανακριβείς, μη επικυρωμένες και γενικόλογες πληροφορίες, οι οποίες δύναται να οδηγήσουν σε καθυστέρηση έγκαιρης διάγνωσης και λήψη αγωγής.

«Μοναδική και πολύτιμη ευχή να είμαστε όλοι υγιείς και να μοιραστούμε αγάπη με φίλους και οικογένεια κατά τη διάρκεια των γιορτών και όχι τη μοναξιά ενός δωμάτιου νοσοκομείου με ενδοφλέβια θεραπεία και ορούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.