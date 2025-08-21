Κάτοικος της Καλιφόρνιας βρέθηκε θετικός στην πανώλη

Κάτοικος στην περιοχή της λίμνης Τάχο, στην Καλιφόρνια, βρέθηκε θετικός στην πανώλη, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι υγείας, οι οποίοι εκτίμησαν πως ο ασθενής μολύνθηκε από δάγκωμα μολυσμένου ψύλλου ενώ έκανε κάμπινγκ στην περιοχή South Lake Tahoe.

Το άτομο αναρρώνει στο σπίτι και υπό τη φροντίδα επαγγελματιών υγείας, δήλωσαν αξιωματούχοι της κομητείας Ελ Ντοράντο.

«Η πανώλη υπάρχει σε πολλά μέρη της Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών με μεγαλύτερο υψόμετρο στην κομητεία Ελ Ντοράντο» δήλωσε αξιωματούχος δημόσιας υγείας της κομητείας Ελ Ντοράντο.

«Είναι σημαντικό τα άτομα να λαμβάνουν προφυλάξεις για τον εαυτό τους και τα κατοικίδιά τους όταν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά όταν περπατούν, πεζοπορούν ή κάνουν κάμπινγκ σε περιοχές όπου υπάρχουν άγρια ​​τρωκτικά».

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, αναφέρονται κατά μέσο όρο επτά κρούσματα ανθρώπινης πανώλης ετησίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η μόλυνση προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis και μεταδίδεται στους ανθρώπους μέσω δαγκωμάτων από μολυσμένους ψύλλους ή επαφής με μολυσμένα ζώα.

Τα συμπτώματα της μόλυνσης εμφανίζονται εντός δύο εβδομάδων από την έκθεση και μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, ρίγη, αδυναμία και πρησμένους λεμφαδένες.

Οι λοιμώξεις από πανώλη μπορούν να αντιμετωπιστούν με τα κοινά αντιβιοτικά.

Πηγή: skai.gr

