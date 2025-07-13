Ένας κάτοικος της Αριζόνα πέθανε από πνευμονική πανώλη, όπως επιβεβαίωσαν οι υγειονομικές αρχές την Παρασκευή.

Πρόκειται για τον πρώτο καταγεγραμμένο θάνατο από τη νόσο στην κομητεία από το 2007, σύμφωνα με την Υπηρεσία Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών της Κομητείας Κοκονίνο. Τότε, ένα άτομο είχε έρθει σε επαφή με ένα νεκρό ζώο που ήταν μολυσμένο με τη νόσο.

Η πανώλη, γνωστή ως «Μαύρος Θάνατος» τον 14ο αιώνα, εξόντωσε έως και το μισό πληθυσμό της Ευρώπης. Σήμερα είναι σπάνια στους ανθρώπους και μπορεί να αντιμετωπιστεί με αντιβιοτικά.

Κατά μέσο όρο, επτά ανθρώπινα κρούσματα πανώλης αναφέρονται κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Η τοπική κυβέρνηση της Κομητείας Κοκονίνο δήλωσε ότι ο κίνδυνος έκθεσης για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός.

Πρόληψη και αντιμετώπιση

Η πνευμονική πανώλη είναι μια σοβαρή λοίμωξη των πνευμόνων που προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis.

Υπάρχουν διαφορετικές μορφές πανώλης, όπως η βουβωνική πανώλη, που είναι και η πιο συχνή και μεταδίδεται μέσω δήγματος μολυσμένου ψύλλου. Η πνευμονική πανώλη, η οποία μπορεί να προκύψει όταν άλλες μορφές της νόσου δεν αντιμετωπιστούν, επεκτείνεται στους πνεύμονες και είναι η πιο σοβαρή, αν και σπάνια.

Τα συμπτώματα της βουβωνικής πανώλης στους ανθρώπους εμφανίζονται συνήθως μέσα σε δύο έως οκτώ ημέρες μετά την έκθεση και μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, ρίγη, πονοκέφαλο, αδυναμία και διογκωμένους λεμφαδένες.

Η πανώλη δεν εντοπίζεται πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο και η πιθανότητα εμφάνισής της σε άτομο που επιστρέφει στη χώρα θεωρείται «πολύ χαμηλή», σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Τα μέτρα πρόληψης περιλαμβάνουν τη χρήση εντομοαπωθητικού με βάση τη δραστική ουσία DEET για προστασία από τσιμπήματα ψύλλων, την αποφυγή επαφής με νεκρά ζώα, μολυσμένους ιστούς ή υλικά, καθώς και την αποφυγή στενής επαφής με συμπτωματικούς ασθενείς και συνωστισμένους χώρους όπου έχουν αναφερθεί πρόσφατα κρούσματα.

