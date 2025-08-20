Το άτμισμα από εφήβους φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο καπνίσματος, χρήσης μαριχουάνας, κατανάλωσης αλκοόλ και μιας σειράς προβλημάτων υγείας, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Tobacco Control, συνέδεσε τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου μεταξύ εφήβων και ατόμων στις αρχές της ηλικίας των 20 με αυξημένο κίνδυνο άσθματος, βήχα, τραυματισμών και κακής ψυχικής υγείας.

Δεν είναι σαφές εάν το άτμισμα οδηγεί στην πραγματικότητα σε αυτά τα προβλήματα ή εάν οι νέοι που εμπλέκονται σε επικίνδυνες συμπεριφορές ή έχουν κακή υγεία είναι απλώς πιο πιθανό να αρχίσουν να το χρησιμοποιούν, σημειώνει το Euronews.

Πέρυσι, το 22% των 15χρονων και 16χρονων στην Ευρώπη δήλωσαν ότι άτμιζαν σε τακτική βάση, σύμφωνα με έρευνα σε 37 χώρες. Αυτό είναι αυξημένο από το 14% πέντε χρόνια νωρίτερα.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι οι συνδέσεις μεταξύ του ατμίσματος και άλλων ζητημάτων ήταν αρκετά σαφείς ώστε να δικαιολογούν την ανάγκη για ισχυρότερη πολιτική δράση για την αποτροπή του εθισμού των νέων στα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Τα τελευταία ευρήματα «υποστηρίζουν ισχυρότερα μέτρα δημόσιας υγείας για την προστασία των εφήβων από τους κινδύνους που σχετίζονται με το άτμισμα», δήλωσε η Su Golder, μία από τους συγγραφείς της μελέτης και αναπληρώτρια καθηγήτρια στην επιστήμη υγείας στο Πανεπιστήμιο της Υόρκης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ανάλυση περιελάμβανε δεδομένα από 56 μελέτες που είχαν δημοσιευτεί μεταξύ 2016 και 2024.

Οι νέοι που κάνουν χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου έχουν περίπου τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσουν το κάπνισμα σε σχέση με εκείνους που δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα. Είναι επίσης σημαντικά πιο πιθανό να κάνουν χρήση μαριχουάνας και να καταναλώνουν υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ.

Υπήρχαν επίσης πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία που συνδέονται με το άτμισμα στους νέους. Οι διαγνώσεις άσθματος, για παράδειγμα, ήταν μεταξύ 20% και 36% υψηλότερες μεταξύ των νέων που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικά τσιγάρα και ορισμένες διαπίστωσαν ότι διέτρεχαν υψηλότερο κίνδυνο αυτοκτονίας και εγκεφαλικών τραυματισμών.

Ορισμένα από αυτά τα προβλήματα υγείας μπορεί να προκύψουν όταν οι νέοι μεταβαίνουν από τα άτμισμα στα παραδοσιακά τσιγάρα καπνού, δήλωσε ο Greg Hartwell, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και κλινικός βοηθός καθηγητής στη Σχολή Υγιεινής Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου.

«Βρήκαμε συνεπή στοιχεία σχετικά με τη μετάβαση στο κάπνισμα, τα οποία φυσικά, με τη σειρά τους, ανοίγουν την πόρτα στην πληθώρα των βλαβών που προκαλούν τα συμβατικά τσιγάρα», δήλωσε ο Χάρτγουελ.

Ωστόσο, οι συγγραφείς δήλωσαν ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για σχέσεις αιτίας - αποτελέσματος.

Ως έχουν τα πράγματα, τα ευρήματα «δεν μπορούν να πουν τίποτα για το τι προηγήθηκε», δήλωσε η Ann McNeill, καθηγήτρια εθισμού στον καπνό στο King College London, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Όσον αφορά τα προβλήματα ψυχικής υγείας, για παράδειγμα, δεν είναι σαφές «αν το άτμισμα προκάλεσε την ψυχική πάθηση ή αν η ψυχική πάθηση προκάλεσε τους νέους να ατμίζουν», δήλωσε η McNeill.

