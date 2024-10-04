Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν το πρώτο παγκοσμίως εμβόλιο για την αντιμετώπιση του καρκίνου των ωοθηκών.

Σημείωσαν δε πως το εμβόλιο θα μπορούσε να «εξαλείψει» τη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου.

Το εμβόλιο, που ονομάζεται Ovarian Vax, δουλεύει «διδάσκοντας» το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει τα καρκινικά κύτταρα σε αρχικό στάδιο και να τους επιτίθεται.

Οι ερευνητές ευελπιστούν ότι το εμβόλιο θα μπορέσει όταν είναι έτοιμο να εγκριθεί προς χρήση από το βρετανικό σύστημα υγείας NHS, όπως έχει γίνει με το εμβόλιο HPV κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων που χορηγείται σε νεαρή ηλικία και έχει οδηγήσει σε δραματική μείωση των κρουσμάτων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Οι ερευνητές ακόμα μελετούν ποιες πρωτεΐνες στην επιφάνεια των πρώιμων κυττάρων του καρκίνου των ωοθηκών είναι πιο εύκολο να ταυτοποιηθούν από το ανοσοποιητικό σύστημα, ώστε το εμβόλιο να εστιάζει σε αυτά. Στη συνέχεια θα διεξαγάγουν κλινικές δοκιμές κυρίως σε γυναίκες με αυξημένο ρίσκο εκδήλωσης του συγκεκριμένου καρκίνου για να δουν κατά πόσο το εμβόλιο μπορεί ακόμα και να προλαμβάνει την εμφάνιση του όγκου.

Αυτή τη στιγμή ο καρκίνος των ωοθηκών συχνά διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο, καθώς τα συμπτώματα, όπως το φούσκωμα και η απώλεια όρεξης, μπορούν να εξηγηθούν με διάφορα άλλα αίτια.

Κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 7.500 νέα κρούσματα καρκίνου των ωοθηκών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ερωτηθείς αν το εμβόλιο θα μπορούσε να εξαλείψει τη νόσο, ο επικεφαλής ερευνητής στην Οξφόρδη Αχμέντ Αχμέντ δήλωσε αισιόδοξος: «Απολύτως, αυτός θα ήταν ο στόχος. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, αλλά είμαστε ενθουσιασμένοι. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ αισιόδοξος».

