Ανιχνεύθηκε και στην Ελλάδα η υπό παρακολούθηση υπο-παραλλαγή XEC της ΒΑ.2.86, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 23-29 Σεπτεμβρίου.

Η θετικότητα για SARS-CoV2 καταγράφει αύξηση όπως και οι εισαγωγές, οι διασωληνώσεις και οι θάνατοι.

Ειδικότερα στην έκθεση αναφέρεται:

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Καταγράφηκαν 672 νέες εισαγωγές, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 593.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν εννέα. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν οχτώ.

Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 23.

Ο αριθμός των θανάτων ήταν 35. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 29.

Από 27/9 αναγνωρίστηκε από το ECDC ως στέλεχος ενδιαφέροντος η υπο-παραλλαγή KP.3 της ΒΑ.2.86, ενώ υπό παρακολούθηση τέθηκε και η υπο-παραλλαγή XEC της ΒΑ.2.86.

Τις τελευταίες εβδομάδες το στέλεχος που επικρατεί είναι το KP.3, ενώ ανιχνεύτηκαν τα πρώτα στελέχη XEC στη χώρα.

Τα στελέχη αυτά δεν έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου.

Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα, με ήπια αυξητική τάση.

Σε τέσσερις από τις δέκα περιοχές τα επίπεδα του ιικού φορτίου εμφανίζονται υψηλά, με διαφαινόμενη αυξητική τάση, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τα επίπεδα είναι χαμηλά/μέτρια.

Συστήνεται στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα) η σχολαστική τήρηση των μέτρων πρόληψης κατά των λοιμώξεων αναπνευστικού και η έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής συμβουλής επί συμπτωμάτων, προκειμένου να χορηγείται έγκαιρα θεραπεία. Παράλληλα συστήνεται στο γενικό πληθυσμό, επί παρουσία συμπτωμάτων λοίμωξης αναπνευστικού, ο περιορισμός των επαφών ν με άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη όπως εκτιμάται από τα δίκτυα επιτήρησης στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) και στο νοσοκομειακό περιβάλλον (δίκτυο επιτήρησης SARI), παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με ανίχνευση σποραδικών μόνο θετικών δειγμάτων.

Δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

