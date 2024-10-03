Ιος Marburg: Πόσο «ανησυχεί» την Δύση και ποια είναι τα μέτρα προστασίας

Χαμηλή θεωρείται επί του παρόντος η πιθανότητα έκθεσης και μόλυνσης από τον ιό Marburg για πολίτες ΕΕ/ΕΟΧ που ταξιδεύουν ή διαμένουν στις πληγείσες περιοχές στη Ρουάντα με το δεδομένο ότι η μετάδοση από άτομο σε άτομο απαιτεί επαφή με σωματικά υγρά μιας συμπτωματικής περίπτωσης, αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Σε περίπτωση εισαγωγής κρουσμάτων MVD στην ΕΕ/ΕΟΧ, η πιθανότητα περαιτέρω μετάδοσης θεωρείται πολύ μικρή, εάν εφαρμοστούν τα κατάλληλα μέτρα.

Συμβουλές στους ταξιδιώτες

Οι ταξιδιώτες στη Ρουάντα θα πρέπει να ενημερώνονται για το συνεχιζόμενο ξέσπασμα στη Ρουάντα και τις πληγείσες περιοχές και να ακολουθούν τις συμβουλές των τοπικών υγειονομικών αρχών. Θα πρέπει να συμβουλεύονται να:

Αποφεύγουν την επαφή με οποιονδήποτε εμφανίζει συμπτώματα MVD (όπως πυρετός, έμετος, διάρροια ή αιμορραγία) ή επαφή με υλικά και επιφάνειες που έχουν μολυνθεί από τα σωματικά υγρά των μολυσμένων ατόμων. Αυτό περιλαμβάνει την αποφυγή επαφής με σορούς μολυσμένων ατόμων και τη διαδικασία ταφής.

Αποφεύγουν την επίσκεψη σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης στις περιοχές που έχουν πληγεί από το MVD για μη επείγουσα ιατρική περίθαλψη ή μη ιατρικούς λόγους.

Αποφεύγουν οικότοπους που μπορεί να κατοικούνται από νυχτερίδες, όπως σπηλιές ή ορυχεία, καθώς και κάθε μορφή στενής επαφής με άγρια ζώα, συμπεριλαμβανομένων πιθήκων, δασικών αντιλοπών, τρωκτικών και νυχτερίδων, ζωντανών και νεκρών, και κατανάλωση οποιουδήποτε τύπου κρέατος άγριων ζώων.

Οι ταξιδιώτες που επιστρέφουν από τη Ρουάντα στην ΕΕ/ΕΟΧ θα πρέπει να συμβουλεύονται να αναζητούν άμεση ιατρική φροντίδα εάν εμφανίσουν συμπτώματα συμβατά με τον MVD και να αναφέρουν το ταξιδιωτικό τους ιστορικό, καθώς και το πιθανό ιστορικό έκθεσης και στενές επαφές.

Το ECDC βρίσκεται σε επαφή με το ΠΟΥ Ευρώπης και το CDC της Αφρικής για να αποκτήσει περισσότερες πληροφορίες και αναπτύσσει οδηγίες για τις αρχές δημόσιας υγείας της ΕΕ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.