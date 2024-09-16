Ακτινοθεραπεία τριών αντί πέντε εβδομάδων για όλες τις ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο του μαστού: μελέτη που παρουσιάσθηκε χθες κατά την διάρκεια συνεδρίου Ογκολογίας ανοίγει τον δρόμο για την «αποκλιμάκωση του θεραπευτικού άχθους».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές του Esmo, του ετήσιου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας, του ετήσιου ραντεβού για την έρευνα που φέτος πραγματοποιείται στην Βαρκελώνη, τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να αλλάξουν σύντομα τα δεδομένα στην περίθαλψη των ασθενών.

Η μελέτη φάσης 3 η οποία αξιολογήθηκε για 5 χρόνια σε 1.265 ασθενείς και συνέκρινε τα αποτελέσματα της τυπικής ακτινοθεραπείας των 5 εβδομάδων με το νέο σχήμα που περιλαμβάνει λιγότερες συνεδρίες, τριών εβδομάδων, σε συνδυασμό με την χορήγηση αυξημένων δόσεων.

Ολες αυτές οι γυναίκες είχαν προσβληθεί από καρκίνο του μαστού με διήθηση των λεμφαδένων, πράγμα που σημαίνει ότι ο όγκος δεν ήταν περιορισμένος, αλλά είχε επεκταθεί προς τους λεμφαδένες.

Μία ομάδα ασθενών της μελέτης έλαβε λίγο ισχυρότερες δόσεις σε κάθε συνεδρία, επί συνόλου λιγότερων συνεδριών.

«Με βάση τις προηγούμενες μελέτες, γνωρίζαμε ότι η αποτελεσματικότητα μίας βραχύτερης ακτινοθεραπείας ήταν η ίδια στις περιπτώσεις 'εντοπισμένου' στον μαστό όγκου, αλλά για τις γυναίκες με διήθηση λεμφαδένων, δεν υπήρχε τίποτε μέχρι σήμερα που να δείχνει ότι μπορούσαμε να μειώσουμε τον αριθμό των συνεδριών», εξηγεί η Σοφία Ριβέρα, ογκολόγος-ακτινοθεραπεύτρια, διευθύντρια στο γαλλικό ινστιτούτο Gustave-Roussy, που παρουσίασε την μελέτη.

Για να γίνει δυνατή η μείωση των συνεδριών στις τρεις εβδομάδες, η δόση της ακτινοβολίας ήταν λίγο αυξημένη κάθε φορά.

«Οταν ακολουθούμε αγωγή για τον μαστό αλλά επίσης και τους λεμφαδένες, στοχεύουμε πολύ μεγαλύτερους όγκους, που περιλαμβάνουν υγιείς ιστούς όπως ο πνεύμονας, η καρδιά, ο οισοφάγος», εξηγεί η Σοφία Ριβέρα. Κατά συνέπεια, με μία ισχυρότερη δόση, υπήρχε η ανησυχία για σοβαρότερες παρενέργειες που συνδέονται με την θεραπεία.

Τα αποτελέσματα της μελέτης εξαφάνισαν τις ανησυχίες αυτές: επίσης, «έχουμε συνολικό ποσοστό επιβίωσης, επιβίωσης χωρίς υποτροπή και χωρίς μετάσταση που είναι καλύτερο» με αυτήν την θεραπεία λιγότερων συνεδριών/ισχυρότερων δόσεων, δηλώνει η ογκολόγος.

Η μείωση του αριθμού των συνεδριών θα περιορίσει τον αριθμό των μετακινήσεων προς και από το κέντρο θεραπείας και αυτό αποτελεί κέρδος σε ποιότητα ζωής, σύμφωνα με την ογκολόγο. Άλλα πλεονεκτήματα, η μείωση της λίστας αναμονής μετά την απελευθέρωση θέσεων στις συσκευές ακτινοθεραπείας και η εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων.

Η Σαρλότ Κόουλς, ογκολόγος και καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Cambridge, χαιρέτισε μία «πραγματικά σημαντική» μελέτη, που θα πρέπει να οδηγήσει στην άμβλυνση «του φορτίου για τους ασθενείς» και «να μειώσει τα κόστη του συστήματος παροχής φροντίδας».

Η μελέτη εντάσσεται στο corpus ερευνών που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.

Μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Βρετανική Ιατρική Επιθεώρηση (BMJ) και συγκεντρώνει τα πορίσματα δοκιμών σε περισσότερους των 20.000 ασθενείς έφθασε στο συμπέρασμα ότι η χορήγηση υψηλότερων δόσεων ανά συνεδρία ακτινοθεραπείας σε βραχύτερη χρονική περίοδο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο παρενεργειών και βελτιώνει την ποιότητα ζωής.

Ειδικά για τον καρκίνο του μαστού, οι μελέτες έδειξαν αρχικά ότι τρεις εβδομάδες ακτινοθεραπείας (15 συνεδρίες) δίνουν εξίσου καλά αποτελέσματα με τις πέντε εβδομάδες (25 συνεδρίες). Στην συνέχεια, άλλες μελέτες έδειξαν ότι 5 συνεδρίες έχουν εξίσου καλά αποτελέσματα με τις 25 ή τις 15.

Στην επόμενη φάση θα δοκιμασθεί το σχήμα των πέντε συνεδριών ανά εβδομάδα για τον καρκίνο του μαστού με διήθηση λεμφαδένων. Μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά θα χρειασθούν τουλάχιστον πέντε χρόνια για τα πρώτα αποτελέσματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

