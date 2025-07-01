Μια νέα μεθοδολογία για την πρόληψη του παγκρεατικού καρκίνου - ενός από τους πλέον θανατηφόρους καρκίνους - αναπτύσσεται σε ελληνικά εργαστήρια. Ο λόγος για την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη, στο πλαίσιο της οποίας η διάγνωση του παγρεατικού καρκίνου μπορεί να επιτευχθεί με εξέταση αίματος και ανάλυση DNA.

Πρόκειται για την επίλυση ενός σοβαρού ιατρικού γρίφου. «Ο καρκίνος στο πάγκρεας έχει πολύ άσχημη πρόγνωση και η μόνη ελπίδα για τους ασθενείς είναι να γίνει εγκαίρως η διάγνωση, ώστε να χειρουργηθούν πριν δώσει μεταστάσεις», λέει στην Καθημερινή ο καθηγητής Χειρουργικής - Ενδοσκοπικής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Αντώνης Βεζάκης. Ωστόσο, σήμερα μόνο ένα 25% των περιπτώσεων είναι χειρουργήσιμες, καθώς είτε ο καρκίνος έχει κάνει ήδη μεταστάσεις είτε είναι τόσο εκτεταμένος τοπικά που δεν μπορεί να χειρουργηθεί. Η καθυστέρηση στη διάγνωση είναι κρίσιμη. «Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι ότι ο καρκίνος στο πάγκρεας δεν έχει ιδιαίτερα συμπτώματα. Μπορεί να σε πονάει η μέση ή το στομάχι σου και να μην αξιολογήσεις τον πόνο ως κάτι σοβαρό».

Στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν οι ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με παγκρεατικές κύστεις, οι οποίοι έχουν γενετική προδιάθεση και ασθενείς με χρόνια παγκρεατίτιδα. Η διάγνωση των παγκρεατικών κύστεων γίνεται με διάφορες απεικονιστικές μεθόδους. Αυτές οι μέθοδοι ωστόσο δεν μπορούν να κάνουν διάκριση μεταξύ καλοήθων και κακοήθων κύστεων. Όπως εξηγεί ο διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Σαρρηγιάννης, μέχρι σήμερα αυτό μπορεί να διαπιστωθεί μόνο με χειρουργική εκτομή.

Οι παγκρεατικές κύστεις είναι πολύ συχνές. «Από όσους υποβάλλονται σε μαγνητική τομογραφία, ένα 5%-15% έχουν κύστεις στο πάγκρεας. Από αυτές, ένα 1%-2% θα εξελιχθούν σε καρκίνο», λέει ο κ. Βεζάκης. Το στοίχημα για τους επιστήμονες είναι να μπορούν να ξεχωρίσουν ποιοι από όσους διαγιγνώσκονται με κύστεις στο πάγκρεας είναι ύποπτοι για ανάπτυξη καρκίνου. Είναι προφανές ότι μια μη επεμβατική διαγνωστική μέθοδος θα έλυνε τα χέρια των γιατρών και θα έσωζε ζωές.

