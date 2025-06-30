Με περισσότερους από 30 ομιλητές και πολλές διεθνείς συμμετοχές πραγματοποιήθηκε το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος στο ξενοδοχείο Valis του Βόλου, από τις 26 έως και τις 29 Ιουνίου, υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας.

Στo πλαίσιο ανάπτυξης των σχέσεων της ΕΕΠΕ με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικών Ιατρών ( UEMS) φιλοξενήθηκαν διακεκριμένα μέλη της, όπως ο αντιπρόεδρος της Ανδρέας Παπανδρούδης.Ανάμεσα στις εξέχουσες προσωπικότητες που έλαβαν μέρος ήταν και ο πρόεδρος της EFIM (European Federation of Internal Medicine) καθηγητής Γιώργος Νταλέκος.

Την τελετή έναρξης χαιρέτισε με διαδικτυακή του ομιλία ο Υφυπουργός υγείας αρμόδιος για θέματα ψυχικής υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο οποίος τόνισε τον κομβικό ρόλο που παίζουν οι παθολόγοι στο σύστημα υγείας

Στις εργασίες του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΕΠΕ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις μεταμοσχεύσεις που αυξάνονται προοδευτικά στην Ελλάδα, ενώ συζητήθηκαν θέματα όπως οι δυσκολίες άσκησης παθολογίας σε παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές, η ρύπανση του περιβάλλοντος στα καρδιομεταβολικά σύνδρομα, τα νέα δεδομένα στη διαχείριση των λιπιδαιμικών διαταραχών, στην αντιγήρανση, οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες στην αρτηριακή υπέρταση κ.λπ.

Συνεχίζεται η δραματική υποστελέχωση στις παθολογικές κλινικές της περιφέρειας

Οι μετακινήσεις των παθολόγων στην περιφέρεια και η δραματική υποστελέχωση των παθολογικών κλινικών ειδικά σε Δράμα, Ρέθυμνο, Κω, Σάμο, Διδυμότειχο, Σύρο, Κέρκυρα, Σπάρτη, Κεφαλλονιά, απασχόλησαν την τελετή λήξης όπου μεταξύ άλλων επισημάνθηκε ότι παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες από μέλη του ΔΣ της ΕΕΠΕ, δεν έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα συγκεντρωτικά στοιχεία για τις ελλείψεις σε όλες τις παθολογικές κλινικές της Ελλάδας. Η ΕΕΠΕ προσπαθεί να σταματήσει την απαξίωση των Παθολόγων στην χώρα μας και να επαναφέρει την ειδικότητα στη θέση που της αρμόζει, τόνισε ο πρόεδρος της ΕΕΠΕ και πρόεδρος της Οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου Ευάγγελος Τούλης, υπογραμμίζοντας ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει στο εγγύς μέλλον, -γιατί πλέον τα περιθώρια στενεύουν-, να αποκατασταθεί η επικοινωνία της ΕΕΠΕ και γενικότερα των παθολόγων με την ηγεσία της Αριστοτέλους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι και στο φετινό συνέδριο όπως και πέρσι πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο Εστιασμένης Επείγουσας Κλινικής Υπερηχογραφίας παρά την κλίνη (POCUS), σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής, στο πλαίσιο της ανάπτυξης δεξιοτήτων των Παθολόγων.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο Παθολόγος για τις μεταμοσχεύσεις;

Για τον κρίσιμο ρόλο του παθολόγου στις μεταμοσχεύσεις μίλησε ο Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας - Ηπατολογίας, Δ' Παθολογική Κλινική, ΑΠΘ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Εμμανουήλ Σινάκος. Ο κ. Σινάκος ανέφερε ότι σήμερα στην Ελλάδα γίνονται συντονισμένες προσπάθειες στο χώρο των μεταμοσχεύσεων, που έχουν οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των επιτυχών μεταμοσχεύσεων. Η εξοικείωση των Παθολόγων με την ιδέα της μεταμόσχευσης θα είναι καθοριστικής σημασίας σε αυτή τη συνεχιζόμενη προσπάθεια. «Η μεταμόσχευση αποτελεί τη μόνη θεραπευτική λύση για την τελικού σταδίου ανεπάρκεια καρδιάς, ήπατος και πνεύμονα και την πιο αποτελεσματική λύση για την τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια. Στηρίζεται στην ιδέα της δωρεάς οργάνων και ιστών, που αποτελεί την ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς και αλτρουισμού, καθώς και τη βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της μεταμόσχευσης. Ο δεύτερος πυλώνας στήριξης των μεταμοσχεύσεων είναι η έγκαιρη αναγνώριση και παραπομπή των υποψήφιων ληπτών μοσχευμάτων στα μεταμοσχευτικά κέντρα. Ο Παθολόγος μπορεί να παίξει κρίσιμο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, λόγω του κεντρικού του ρόλου στη φροντίδα των ασθενών».

Η μείωση του κυκλοφοριακού θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οδηγεί σε ελάττωση της αρτηριακής πίεσης

Η ατμοσφαιρική ρύπανση και ο θόρυβος κατατάσσονται στους νεότερους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, ανέφερε στην ομιλία της η Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΑΠΘ, Παναγιώτα Ανυφαντή. «Και οι δύο παράγοντες αποτελούν στρεσογόνα ερεθίσματα που ενοχοποιούνται για αύξηση της αρτηριακής πίεσης, ιδιαίτερα σε αστικοποιημένα περιβάλλοντα με υψηλή έκθεση σε αεριογόνους ρύπους και στον κυκλοφοριακό θόρυβο. Οι υποκείμενοι μηχανισμοί είναι κοινοί και περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, την υποκλινική φλεγμονή και την παραγωγή οξειδωτικού στρες. Η αιτιώδης σχέση της ρύπανσης με την υπέρταση υποστηρίζεται περαιτέρω από μελέτες στις οποίες η μείωση του κυκλοφοριακού θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οδηγεί σε ελάττωση της αρτηριακής πίεσης». Συνεπώς, η υιοθέτηση αντίστοιχων μέτρων σε πληθυσμιακό επίπεδο στο πλαίσιο διαμόρφωσης πολιτικών δημόσιας υγείας θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση του ελέγχου της υπέρτασης και της γενικότερης καρδιαγγειακής υγείας, τόνισε η κ. Ανυφαντή για να επισημάνει στη συνέχεια ότι σε ατομικό επίπεδο, συνιστάται οι υπερτασικοί ασθενείς να μειώσουν την έκθεση στη ρύπανση, ιδίως σε περιόδους αυξημένου φορτίου, τροποποιώντας τις δραστηριότητές τους κυρίως στους εξωτερικούς αλλά και στους εσωτερικούς χώρους.

Δυσκολίες άσκησης παθολογίας σε παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές

Η άσκηση της Παθολογίας σε παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα, ανέφερε στην ομιλία της η Παθολόγος Διαβητολόγος Διευθύντρια Παθολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου Μαρία Πελαγία Κουκούλη. «Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, η ανεπάρκεια υποδομών και εξοπλισμού, η υποστελέχωση των Νοσοκομείων και των δομών Υγείας αναγκάζουν τον Παθολόγο να εργάζεται σε ιδιαίτερα απαιτητικές και αντίξοες συνθήκες. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι γεωγραφικοί περιορισμοί.

DRGs στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας

Ο MD,MSc,Καρδιολόγος-Επιμελητής Α΄, Εντατικολόγος - Επειγοντολόγος, ΠΓΝΘ Α.Χ.Ε.Π.Α Ιωάννης Γαλητσιάνος αναφέρθηκε στα DRGs (Diagnosis Related Groups-Διαγνωστικά Ομοιογενείς Ομάδες) που αφορούν στο νέο μοντέλο αποζημίωσης των Νοσοκομείων βάσει του παραγόμενου έργου και όχι των δαπανών, όπως γινόταν στο παρελθόν. Σύμφωνα με τον ίδιο η εφαρμογή του DRG στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας αποτελεί ριζική μεταρρύθμιση, με στόχο την αντικειμενικοποίηση της χρηματοδότησης, τη μείωση των ανισοτήτων και τη βελτίωση της διαχείρισης πόρων. «Κρίσιμη είναι η δημιουργία ενός εθνικού "grouper", ενός αλγοριθμικού εργαλείου που θα ταξινομεί τα κλινικά δεδομένα σύμφωνα με τις ελληνικές ιδιαιτερότητες, ενισχύοντας την ακρίβεια και την εγκυρότητα του συστήματος. Επιπλέον, η ενσωμάτωση ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και η επέκταση σε ειδικούς τομείς (π.χ. ψυχιατρική, ογκολογία) αναδεικνύουν τη δυναμική του μοντέλου .Τα DRGs προσφέρουν ένα διαφανές πλαίσιο για τη βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης, την ορθολογική κατανομή πόρων και τη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος υγείας, βασισμένου σε δεδομένα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η συνεχής βελτίωση του συστήματος, μέσω της εκπαίδευσης των εμπλεκομένων και της ενημέρωσης των κωδικοποιήσεων, θα καθορίσει την επιτυχία της μεταρρύθμισης στο εγγύς μέλλον».

Τέχνη της Διάγνωσης και Συχνά Διαγνωστικά Λάθη

Για την τέχνη της διάγνωσης και τα συχνά διαγνωστικά λάθη μίλησε ο καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ, Διευθυντής Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Χρήστος Σαββόπουλος, ο οποίος παρουσίασε πραγματικές κλινικές περιπτώσεις, ενδεδειγμένες διαγνωστικές τεχνικές και ευρήματα κλειδιά που η αξιολόγησή τους καθορίζει την κρίση του ιατρού, οδηγώντας τον στην ορθή και έγκαιρη διάγνωση και στην αποφυγή διαγνωστικών και κατ΄επέκταση θεραπευτικών λαθών. Όπως τόνισε ο καθηγητής η ακριβής διάγνωση αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της ιατρικής πράξης, επηρεάζοντας άμεσα όταν τίθεται έγκαιρα την έκβαση της θεραπείας και την ποιότητα ζωής των ασθενών. «Ειδικότερα στην Παθολογία, που υποστηρίζεται σήμερα από εξατομικευμένο και ενδεδειγμένο παρακλινικό εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο με διαθέσιμες και σχετικά εύκολα προσβάσιμες καινοτόμες τεχνολογικές υπηρεσίες και εξοπλισμό, η εφαρμογή σχετικών αλγορίθμων αποτελεί τέχνη. Και πρέπει να διδάσκεται από την πρώτη ημέρα της επαφής των φοιτητών με τον ασθενή, ώστε να αποφεύγονται συχνά διαγνωστικά λάθη που ταλαιπωρούν ασθενείς και ιατρούς, οδηγώντας αρκετές φορές σε επιπλοκές, αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα, αναπηρία και ενίοτε σε μακρόχρονη δικαστική διαμάχη με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ασθενείς, συγγενείς και ιατρούς».

Μακροζωία και αντιγήρανση

Για την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας στην παράταση της υγιούς διάρκειας ζωής και τις στρατηγικές που αναπτύσσονται για ένα μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης, μίλησε η ΜD,Msc, Γενικός Οικογενειακός Ιατρός στη Θεσσαλονίκη, Αικατερίνη Τσιργογιάννη. Σύμφωνα με την ίδια, ουσιαστικά πρόκειται για συνέργεια της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, με σκοπό την προώθηση της υγιούς μακροζωίας. «H Iατρική Mακροζωίας, αναπτύσσεται ταχέως με στόχο τη διερεύνηση και τη σημασία της εξέλιξης που αποτελείται από υγιεινές συνήθειες, αντιστρέφοντας την έννοια της γήρανσης, που συνήθως σχετίζεται με ασθένειες και θνησιμότητα. Έτσι δίνεται η ευκαιρία καλλιέργειας της υγείας με θετική, πιο σοφή και προνοητική σκέψη. Η εξατομικευμένη ιατρική, η τεχνητή νοημοσύνη, και η αναγεννητική ιατρική – σε αρμονική συνεργασία συμβάλλουν στη καθυστέρηση της γήρανσης. Η υγιής μακροζωία απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση. Ο συνδυασμός του τρόπου ζωής, των ιατρικών καινοτομιών και της έγκαιρης διάγνωσης είναι το κλειδί όχι απλώς στην παράταση της διάρκειας ζωής, αλλά και στην ποιότητα ζωής».



