Tι είναι ο καρκίνος της σκωληκοειδούς απόφυσης

Ένας νέος και σπάνιος τύπος καρκίνου εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα σε νεότερες ηλικίες, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα. Πρόκειται για τον καρκίνο της σκωληκοειδούς απόφυσης, που έως πρόσφατα εντοπιζόταν κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα. Νέα δεδομένα από μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Annals of Internal Medicine δείχνουν σημαντική αύξηση περιστατικών σε άτομα που γεννήθηκαν μετά τη δεκαετία του 1970.

Ανησυχητική αύξηση στα περιστατικά νεότερων ηλικιών

Αν και συνολικά ο καρκίνος αυτός παραμένει σπάνιος, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των περιπτώσεων έχει τριπλασιαστεί ή και τετραπλασιαστεί στους νέους, συγκριτικά με όσους γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1940. Η αύξηση αυτή είναι ενταγμένη σε μία ευρύτερη τάση που καταγράφει σταθερή άνοδο πολλών μορφών καρκίνου — μεταξύ άλλων, του καρκίνου του παχέος εντέρου, των όρχεων, του μαστού, των ωοθηκών και του παγκρέατος — σε νεαρούς ενήλικες παγκοσμίως.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο The Lancet, τα περιστατικά καρκίνου του παχέος εντέρου σε άτομα κάτω των 50 ετών αυξάνονται σε 27 από τις 50 χώρες που μελετήθηκαν. Το γεγονός αυτό γεννά ανησυχίες σχετικά με την επιβάρυνση που μπορεί να φέρουν τα επόμενα χρόνια οι νεότερες γενιές, μειώνοντας έτσι τα οφέλη από την πρόοδο στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου των τελευταίων δεκαετιών.

Πιθανοί παράγοντες αύξησης

Οι ειδικοί ακόμα διερευνούν τα ακριβή αίτια πίσω από την άνοδο των περιστατικών στις νέες ηλικίες. Γνωστοί παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία και η ανθυγιεινή διατροφή διαδραματίζουν κάποιο ρόλο, ωστόσο η αιτιώδης συνάφεια παραμένει ασαφής. Τα γονίδια από μόνα τους δεν αρκούν για να εξηγήσουν τη ραγδαία αύξηση — κυρίως επειδή το φαινόμενο αφορά κατά βάση τις νεότερες γενιές.

Η κρατούσα υπόθεση θέλει τους ανθρώπους που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1990 να έχουν εκτεθεί σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που δεν υπήρχαν σε παλαιότερες εποχές, όπως τα μικροπλαστικά και τα "αιώνια χημικά" που εντοπίζονται πλέον ευρέως στο περιβάλλον. Επιπλέον, ερευνητές εξετάζουν τον ρόλο του μικροβιώματος του εντέρου, το οποίο μεταβάλλεται λόγω κακής διατροφής ή συχνούς χρήσης αντιβιοτικών.

Ορισμένες μελέτες φωτίζουν τη σχέση της «δυτικής διατροφής» — πλούσιας σε επεξεργασμένα τρόφιμα και ζάχαρη, αλλά φτωχής σε φυτικές ίνες — με καρκίνους πρώιμης έναρξης. Ωστόσο, η συσχέτιση δεν έχει αποδειχτεί αιτιολογικά και παραμένει στο επίπεδο των ενδείξεων.

Προληπτικά μέτρα και συστάσεις

Η πρόληψη, σύμφωνα με τους ειδικούς, ξεκινά από την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Όπως σημειώνει ο καθηγητής βιοϊατρικής Τζάστιν Στέμπινγκ από το Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin: «Διατηρώντας υγιές σωματικό βάρος, καταναλώνοντας φρέσκα και μη επεξεργασμένα τρόφιμα και παραμένοντας δραστήριοι, μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο πολλών μορφών καρκίνου».

Ο φορέας Cancer Research UK συστήνει:

Υγιεινή διατροφή με φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής άλεσης

και δημητριακά ολικής άλεσης Περιορισμό αλκοόλ και καπνίσματος

Σωστή χρήση αντηλιακού

Τακτική άσκηση

Εμβολιασμό κατά του HPV

Καθώς η επιστήμη εστιάζει στη διερεύνηση των αιτιών, ηκαι ηπαραμένουν η καλύτερη ασπίδα έναντι των σύγχρονων αυτών εξελίξεων στο μέτωπο του καρκίνου.

Επιμέλεια: Ιωσηφίνα Τσαγκαλίδου

Πηγή: Deutsche Welle

