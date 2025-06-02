Πρόγραμμα γυμναστικής για ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο θανάτου κατά το ένα τρίτο, σύμφωνα με μία νέα μεγάλη διεθνή κλινική δοκιμή.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι οποιοδήποτε είδος προπόνησης, από κολύμβηση μέχρι μαθήματα σάλσα, μπορούσε να βοηθήσει.

Τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο καρκίνος του παχέος εντέρου σε όλο τον κόσμο.

Οι επιστήμονες ήδη διερευνούν εάν παρόμοια προγράμματα άσκησης θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις πιθανότητες επιβίωσης ατόμων με άλλες ασθένειες, όπως ο καρκίνος του μαστού.

«Είναι ένα είδος αλλαγής νοοτροπίας, να σκεφτόμαστε τη θεραπεία ως κάτι που κάνουμε, όχι απλώς ως κάτι που ακολουθούμε», λέει η ερευνήτρια καθηγήτρια Βίκι Κόιλ από το Πανεπιστήμιο Queen's στο Μπέλφαστ.

Στα κλινικά τεστ, το τριετές πρόγραμμα άσκησης ξεκίνησε λίγο μετά τη χημειοθεραπεία.

Στόχος ήταν οι άνθρωποι να κάνουν τουλάχιστον τη διπλάσια ποσότητα άσκησης από αυτήν που ορίζεται στις οδηγίες για τον γενικό πληθυσμό.

Αυτό θα μπορούσε να είναι τρεις έως τέσσερις φορές την εβδομάδα γρήγορο περπάτημα, διάρκειας 45-60 λεπτών, λέει ο καθηγητής Κόιλ.

Οι άνθρωποι που συμμετείχαν στις κλινικές δοκιμές έκαναν εβδομαδιαίες εξατομικευμένες προπονήσεις για τους πρώτους έξι μήνες, οι οποίες στη συνέχεια μειώθηκαν σε μία φορά τον μήνα.

Η κλινική δοκιμή, στην οποία συμμετείχαν 889 ασθενείς, περιέλαβε τους μισούς στο πρόγραμμα άσκησης. Στους άλλους μισούς δόθηκαν φυλλάδια που προωθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο New England Journal of Medicine, έδειξαν ότι μετά από πέντε χρόνια:

Το 80% των ατόμων που ασκούνταν παρέμειναν χωρίς καρκίνο σε σύγκριση με το 74% στην άλλη ομάδα, που σημαίνει μείωση κατά 28% του κινδύνου επανεμφάνισης του καρκίνου ή δημιουργίας νέου

Εν τω μεταξύ, οκτώ χρόνια μετά την αρχική θεραπεία για τον καρκίνο:

Το 10% των ατόμων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα άσκησης πέθαναν σε σύγκριση με το 17% στην ομάδα που έλαβε μόνο συμβουλές ευεξίας σημειώνοντας 37% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου

Ο ακριβής λόγος για τον οποίο η άσκηση έχει αυτή την ευεργετική επίδραση είναι άγνωστος, αλλά μερικές από τις πιθανές ενδείξεις περιλαμβάνουν την επίδραση στις αυξητικές ορμόνες, τα επίπεδα φλεγμονής στο σώμα και τον τρόπο λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος - το οποίο προστατεύει το σώμα από τον καρκίνο.

Ο Δρ Τζο Χένσον, από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα ήταν «συναρπαστικά».

Πρόσθεσε: «Είδα από πρώτο χέρι ότι αυτό μείωσε την κόπωση, βελτίωσε τη διάθεση των ανθρώπων και ενίσχυσε τη σωματική τους δύναμη».

«Γνωρίζουμε ότι η σωματική δραστηριότητα ρυθμίζει αρκετές βασικές βιολογικές διεργασίες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν αυτά τα αποτελέσματα και περαιτέρω έρευνα θα μας βοηθήσει να αποκαλύψουμε γιατί η άσκηση έχει τόσο θετικό αντίκτυπο».

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι ο τέταρτος πιο συχνός καρκίνος στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περίπου 31.800 άτομα να διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο.

Η Caroline Geraghty, από το Cancer Research UK, δήλωσε: «Αυτή η δοκιμή έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει την κλινική πρακτική, αλλά μόνο εάν οι υπηρεσίες υγείας διαθέτουν την απαραίτητη χρηματοδότηση και το προσωπικό για να την εφαρμόσουν στους ασθενείς».

Πηγή: skai.gr

